MIRCEA REDNIC, PATRON LA DINAMO | Anunt BOMBA al lui Negoita: "Ii dau clubul, e cel mai potrivit om!" Suma ceruta lui Rednic

Ionut Negoita vrea sa i-o vanda pe Dinamo lui Mircea Rednic.

Ionut Negoita a injumatatit pretul cerut pentru a o vinde pe Dinamo! Patronul echipei i-a propus lui Mircea Rednic sa cumpere 67% din actiuni pentru suma de 3.7 milioane de euro! Mircea Rednic are timp pana la sfarsitul saptamanii pentru a raspunde.



"Informatia e adevarata. Nu am sa intru in detaliile afacerii, dar e adevarat ca i-am propus lui Mircea Rednic sa ia pachetul majoritar. Avand in vedere ultimele evenimente de la Dinamo am considerat ca Mircea Rednic e cel mai potrivit om in acest moment sa preia clubul" a spus Ionut Negoita pentru Gazeta.

Reactia lui Prunea

Noul manager general al lui Dinamo, Florin Prunea, a reactionat imediat dupa declaratia lui Negoita.

"De ce sa fie soc? Am vorbit cu domnul Negoita inainte sa semnez, stiam ca vrea sa vânda. E patronul echipei si face ce doreste cu actiunile clubului. Va dau cuvântul de onoare ca nu am stiut, dar nu ma surprinde. Nu e nicio problema, poate sa vina Rednic si sa ma dea afara. La mine o sa fie recordul, nu la Negoita" a spus Florin Prunea la Digi Sport.