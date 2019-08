Mircea Lucescu a dat raspunsul final despre venirea la FCSB! Replica categorica data de Il Luce dupa ce s-a infatisat in vestiarul ros-albastrilor

Mircea Lucescu spune ca nu exista nicio sansa ca el sa devina antrenorul FCSB-ului.

Mircea Lucescu ramane doar un vis pentru FCSB si pentru Gigi Becali. Veteranul antrenor roman, in varsta de 74 de ani, spune ca nu exista vreo sansa ca el sa preia formatia ros-albastra. Chiar daca a acceptat sa mearga in vestiarul FCSB-ului si sa le vorbeasca jucatorilor inaintea meciului cu Mlada Boleslav, Il Luce neaga ca va avea o alta implicare la echipa.

"Nu exista o asemenea problema! E o inventie", a spus Mircea Lucescu, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.

Chivorchian, la PRO X: "Ar putea fi investitor alaturi de Gigi Becali"

George Chivorchian, fost presedinte al lui Poli Timisoara si oficial al FRF, a lansat o ipoteza soc la PRO X. El a spus ca Lucescu ar putea investi la FCSB.



"Probabil Mircea Lucescu are in plan sa fie investitor alaturi de Gigi Becali. Sa fie un partener pentru Becali! Se vorbeste in lumea fotbalului. Asta ar putea fi singura explicatie pentru prezenta lui in vestiarul FCSB", a spus Chivorchian in aceasta dimineata, la Ora Exacta in Sport.