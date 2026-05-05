Primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai, a explicat că este împăcat cu decizia de a fi refuzat numeroase oferte din vest, hotărâre făcută pentru a se dedica tenisului românesc.

Cu impact notabil în carierele a doi dintre cei mai importanți tenismeni avuți de România în startul noului mileniu - Victor Hănescu și Simona Halep -, Firicel Tomai a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că nu a dus lipsă de oferte atrăgătoare din punct de vedere financiar.

Firicel Tomai a refuzat America pentru a se putea dedica jucătorilor români

De fapt, ofertele continuă să curgă, în cazul lui Firicel Tomai, omul care a ajutat-o pe Simona Halep să pătrundă, în premieră, în top 40 mondial, lăsând-o pe locul al 32-lea, în momentul încheierii parteneriatului.

În contextul în care marile jucătoare ale României absentează din ce în ce mai des de la echipa națională care evoluează în Cupa Billie Jean King, Firicel Tomai a amintit despre devotamentul pe care el a ales să îl afișeze față de țara natală.

„Eu, de exemplu, am avut multe oferte din străinătate și am vrut să fac pentru jucătorii români ceea ce simt eu că pot.

Am primit chiar și acum două luni de zile, din America, cea mai importantă ofertă din cele pe care le-am primit. Și în trecut am primit.

A primit chiar și în acest an oferte de la academii din America

Din start am refuzat. E foarte greu la vârsta asta, dacă nu am făcut-o la 30 de ani... în America, puteam să merg la orice academie și mă primeau împreună cu Victor.

Dar am vrut eu să scot jucători și să fiu eu apreciat ca un antrenor foarte bun. Ăsta a fost visul meu. Prețul nu a mai contat, dar l-am plătit scump,” mărturisește Firicel Tomai, în emisiunea Poveștile Sport.ro.