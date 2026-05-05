VIDEO EXCLUSIV „Creierul” tenisului românesc a refuzat America: „Prețul nu a mai contat, dar l-am plătit scump”

„Creierul” tenisului românesc a refuzat America: „Prețul nu a mai contat, dar l-am plătit scump” Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Poveștile Sport.ro: românul care s-a dedicat tenisului românesc fără să regrete banii grei pe care i-a refuzat în vest.

TAGS:
Firicel TomaiTenis WTATenis ATPSimona HalepPoveștile sport.roVictor Hanescu
Din articol

Primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai, a explicat că este împăcat cu decizia de a fi refuzat numeroase oferte din vest, hotărâre făcută pentru a se dedica tenisului românesc.

Cu impact notabil în carierele a doi dintre cei mai importanți tenismeni avuți de România în startul noului mileniu - Victor Hănescu și Simona Halep -, Firicel Tomai a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că nu a dus lipsă de oferte atrăgătoare din punct de vedere financiar.

Firicel Tomai a refuzat America pentru a se putea dedica jucătorilor români

De fapt, ofertele continuă să curgă, în cazul lui Firicel Tomai, omul care a ajutat-o pe Simona Halep să pătrundă, în premieră, în top 40 mondial, lăsând-o pe locul al 32-lea, în momentul încheierii parteneriatului.

În contextul în care marile jucătoare ale României absentează din ce în ce mai des de la echipa națională care evoluează în Cupa Billie Jean King, Firicel Tomai a amintit despre devotamentul pe care el a ales să îl afișeze față de țara natală.

„Eu, de exemplu, am avut multe oferte din străinătate și am vrut să fac pentru jucătorii români ceea ce simt eu că pot.

Am primit chiar și acum două luni de zile, din America, cea mai importantă ofertă din cele pe care le-am primit. Și în trecut am primit.

A primit chiar și în acest an oferte de la academii din America

Din start am refuzat. E foarte greu la vârsta asta, dacă nu am făcut-o la 30 de ani... în America, puteam să merg la orice academie și mă primeau împreună cu Victor.

Dar am vrut eu să scot jucători și să fiu eu apreciat ca un antrenor foarte bun. Ăsta a fost visul meu. Prețul nu a mai contat, dar l-am plătit scump,” mărturisește Firicel Tomai, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Firicel Tomai

  • Firicel tomai tc1 280426
×
Firicel tomai tc1 280426
Firicel tomai tc3
Firicel tomai tc1
Fragmente pov sport firicel tomai halep
Firicel tomai tc6 280426
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce a declarat Tomai despre absența jucătoarelor importante în echipa națională

Semifinalistă în Fed Cup, în 2019, România are dreptul să ducă dorul performanțelor atinse în urmă cu 7-10 ani, când atingea în repetate rânduri fazele superioare ale competiției internaționale de tenis feminin.

Cu o singură participare în noul format al Cupei Billie Jean King - reușită în 2024 -, România are nevoie de un plan prin care să reușească să readucă, în mod constant, cele mai bune jucătoare în lotul național.

Comentând această situație delicată, Firicel Tomai s-a pronunțat, spunând: „E complicată situația. Ar trebui să ne punem toți la masă și să lăsăm fiecare de la noi. Să înțelegem că trebuie să facem ceva pentru România.

E adevărat că, atunci când a mers bine echipa, când erau bani foarte mulți - au fost foarte mulți bani atunci - ,fetele veneau pentru acest stimulent.

Ce faci când nu mai sunt acești bani? Acolo se vede dorința de a sprijini puțin acest sport. Până la urmă, până la țară, e tenisul. Tenisul ne-a dat tot ce am avut,” a punctat Firicel Tomai, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Urmărește integral episodul emisiunii Poveștile Sport.ro cu Firicel Tomai!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament
Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament
ULTIMELE STIRI
Manchester City dă lovitura: contract pe 4 ani pentru starul englez
Manchester City dă lovitura: contract pe 4 ani pentru starul englez
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
Arsenal - Atletico Madrid (22:00). Aflăm prima finalistă a sezonului 2025-2026 din UCL! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri | Analiza lui Dan Chilom
Arsenal - Atletico Madrid (22:00). Aflăm prima finalistă a sezonului 2025-2026 din UCL! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri | Analiza lui Dan Chilom
Cât a costat-o pe Dinamo sigla care a făcut ”valuri” pe internet
Cât a costat-o pe Dinamo sigla care a făcut ”valuri” pe internet
Liverpool e gata să transfere un jucător de la Barcelona pentru 80.000.000€
Liverpool e gata să transfere un jucător de la Barcelona pentru 80.000.000€
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene



Recomandarile redactiei
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
Cât a costat-o pe Dinamo sigla care a făcut ”valuri” pe internet
Cât a costat-o pe Dinamo sigla care a făcut ”valuri” pe internet
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A
Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Alte subiecte de interes
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

stirileprotv Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

stirileprotv Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!