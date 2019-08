ULTIMA ORA | Un alt antrenor il REFUZA pe Becali:"Sunt angajat intr-un proiect aici si vreau sa continui!"

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

FC Arges s-a impus cu 3-0 in deplasarea de la Snagov, iar la finalul partidei Nicolae Dica a vorbit despre partida si despre posibilitatea de a reveni la FCSB ca antrenor. Tehnicianul pitestenilor il refuza pe Becali si spune ca va continua ca antrenor la FC Arges.

"E important ca an avut reactie dupa prima etapa si acum am reusit sa castigam. Am facut un joc bun, din punctul meu de vedere. Am avut 10-12 ocazii mari de a marca, in afara de cele 3 goluri. Poate aici sunt putin nemultumit, ca trebuia sa marcam mai multe goluri. Si pe aceasta caldura si pe acest teren, au reusit sa faca un joc bun si sa aiba o atitudine buna

Deocamdata sunt intr-un proiect angajat la Pitesti, unde imi doresc foarte mult sa reusesc, vom vedea ce va fi in viitor. Inseamna ca am facut lucruri bune acolo, am muncit bine, spun eu, am fost la un pas sa castig campionatul, am fost in cupele europene, am mers in primavara europeana, am reusit o victorie cu Lazio si inseamna ca sunt apreciat pentru munca pe care am depus-o acolo, eu sunt mandru de acest lucru", a spus Dica la TelekomSport.

Dica:"Cred ca se pot califica"



Fostul antrenor al ros-albastrilor a vorbit si despre meciul cu Mlada, care va fi in direct la PRO TV, joi de la ora 20:00.

"Eu cred ca se pot califica cu Mlada, pentru ca am vazut echipa, mai ales in repriza a doua, ultimele 30 de minute, unde au facut un meci bun, si-au creat ocazii de a marca si nu cred ca Mlada e un adversar asa de puternic. Cred ca se pot califica", a mai spus Dica