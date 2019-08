Cu ce echipa a semnat Elton la 33 de ani! "Piticul" brazilian a jucat multi ani in Arabia, dar s-a saturat de Golf

Elton Xavier Gomes, fostul mijlocas al Stelei, cunoscut mai degraba pentru statura sa miniona, s-a intors in tara natala.

Elton, fostul mijlocas al stelistilor, care a evoluat in Romania in urma cu 12 ani, s-a intors in tara natala. Mijlocasul "de buzunar", care are o inaltime de doar 1.54 metri, a evoluat multi ani in zona Golfului Persic, la formatii precum Dubai SCS, Al Wasl, Al Fateh, Al Mesaimeer si Al Qadisyah. Acum, el isi pregateste finalul carierei in Brazilia.

Elton, in liga a doua braziliana

Elton a semnat in acest weekend cu echipa de liga a doua Clube de Regatas Brasil. El a mai evoluat in tara natala la Fortaleza si Sport Recife.

Cea mai buna perioada a carierei lui Elton a fost consemnata intre 2011 si 2016, cand acesta a marcat 48 de goluri in 121 de meciuri pentru Al Fateh.

8 meciuri si 1 gol a bifat Elton la Steaua.

