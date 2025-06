A renunțat la bani și va pleca în Cipru

Attila Hadnagy, directorul general al clubului din Covasna, a dezvăluit că "am reziliat contractul lui Mino Sota. Negocierile nu au fost dificile, pentru că a renunțat la o parte din bani pe care noi îi aveam de achitat. El are o ofertă din Cipru și, din ce am înțeles din discuția noastră, nu mai dorește să joace în România".



Sota a fost al șaselea fotbalist nipon care evoluat în Liga 1, după Toru Nyamoto (Electroputere Craiova / 1994-1995), Hiroki Mihara (Universitatea Craiova / 1998-1999), Takayuki Seto (Astra Ploiești, Astra Giurgiu, Petrolul, CFC Argeș / 2007-2015, 2017-2018, 2020-2025), Iuky Komada (Gaz Metan / 2013-2014) și Takuto Oshima (CSU Craiova / 2024-2025).



Mino a ales Sepsi, deși era ofertat de Rapid și Dinamo

Sota Mino (30 de ani) este născut la Otsu (Prefectura Shiga), zona cunoscută pentru producția de crizanteme comestibile, folosite în bucătăria niponă pentru felurile de mâncare tempura și sashimi.



El s-a format la Azul Shiga și Sakuyo High School. La nivel de seniori a evoluat pentru Lagend Shiga (2013-2016 / Japonia), Fgura United (2016 / Malta), Gharghur FC (2017-2018 / Malta), Metaloglobus București (2018-2021 / România), FC Hermannstadt (2021-2024 / România) și Sepsi OSK (2024-2025 / România).



Acesta poate evolua pe posturile de închizător și mijlocaș central și este cotat la 650.000 de euro. În vara anului 2024, când a rămas liber de contract, mijlocașul a fost dorit de Rapid și Dinamo, dar ales să meargă la Sepsi.



