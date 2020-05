BREAKING NEWS! Ministrul Tineretului si Sportului a facut ANUNTUL! Cand pot reveni copiii la antrenamente si in ce conditii

Ionut Stroe a vorbit despre juniorii de la scolile de fotbal si data in care acestia se pot intoarce la antrenamente.

Ionut Stroe, Ministrul Tineretului si Sportului, a vorbit in direct la PRO X despre copiii de la scolile de fotbal si depsre cum se pot antrena si in ce conditii.

"Eu sunt cel mai mare suporter al sportului practicat de copii, dar trebuie sa avem rabdare. Aveti incredere ca autoritatile le vor tot binele din lume.



Pentru inceput putem relua antrenamentele individuale in grupuri de trei persoane. Deci copiii se pot antrena in aer liber, respectand regulile de distantare.", a spus Stroe la PRO X.

Asadar, scolile de fotbal se pot deschide in urmatoarea perioada, cu pastrarea regulilor de igiena si distantare sociala. "Antrenamentele colective sunt interzise in momentul de fata. Cei care administreaza o baza sportiva pot decide in legatura cu numarul de copii care pot fi prezenti acolo.

Daca antrenorul doreste, isi poate deschide scoala de fotbal, dar parintii copiilor nu au voie sa intre in baza sportiva, baza trebuie sa fie pazita si accesul la dusuri, vestiare si sali de fitness este interzis. Fiecare copil ar trebui sa aiba mingea lui.", a adaugat Ministrul Stroe.

De vineri vor reveni la bazele sportive si sportivii profesionisti, inclusiv jucatorii din Liga 1, acestia incepand pregatirea pentru revenirea campionatului.