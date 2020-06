Probleme pentru Craiova! Pigliacelli ar putea pleca de la echipa: "Transferul s-ar putea face saptamana viitoare!" 

Craiova joaca cu CFR Cluj in derby-ul etapei cu numarul 5 din playoff.

Oltenii sunt pregatiti de deplasarea de la Cluj, insa s-ar putea gasi in aceeasi situatie cu campioana Romaniei la finalul sezonului. Atat Arlauskis, cat si Pigliacelli ar putea pleca de la echipele lor la finalul sezonului.

Portarul italian s-ar putea intoarce in Italia, in Serie B, dupa cum anunta tuttomercatoweb.com. Conform sursei citate, Pigliacelli este dorit de Reggina, echipa recent promovata.

"Reggina s-a dezlantuit pe piata transferurilor! Dupa transferul Jeremy Menez, clubul studiaza si alte variante. Pentru poarta echipei exista varianta Mirko Pigliacelli, care joaca in prezent la Craiova. Exista negocieri in derulare, iar transferul s-ar putea concretiza in saptamana viitoare", anunta site-ul.

Portarul mai are un an de contract cu Craiova si ar putea pleca in schimbul a un milion de euro. In trecut, Pigliacelli a mai evoluat la Reggina, echipa care viseaza sa ajunga in Serie A.