Siyabonga Ngezana (28 de ani) îl va înfrunta pe Mohamed Salah (33) la Cupa Africii pe Națiuni. Egipt - Africa de Sud, partidă contând pentru etapa a 2-a din Grupa B, se va desfășura vineri, de la ora 17:00, pe 26 decembrie.

Siyabonga Ngezana, față în față cu Mohamed Salah

Ngezana este trecut de majoritatea publicațiilor din presa internațională în echipa probabilă a Africii de Sud. Doar o surpriză majoră ar putea face ca stoperul de la FCSB să nu fie titular împotriva Egiptului la care joacă și Mohamed Salah.

„Pentru a construi o unitate defensivă coerentă, selecționerul Hugo Broos este de așteptat să mențină formația în centrul apărării care a început împotriva Angolei.

Asta înseamnă un parteneriat între tânărul Mbokazi și experimentatul Ngezana”, a notat publicația GOAL.com despre fundașul central al campioanei en-titre a României.

Ngezana, integralist în Africa de Sud - Angola 2-1

Ngezana a fost titular și integralist în Africa de Sud - Angola 2-1, debutul cu succes al naționalei sale la Cupa Africii pe Națiuni.

El a fost notat cu 6,6 de Sofascore, în condițiile în care media echipei a fost de 6,98. Siyabonga Ngezana a avut acuratețea paselor de 85% (52 din 61) și a atins balonul de 76 de ori.

