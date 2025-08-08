Grozav a semnat prelungirea contractului cu Petrolul până în iunie 2027, moment în care se va apropia de împlinirea vârstei de 37 de ani.

Gicu Grozav a semnat cu Petrolul până în 2027



Căpitanul Petrolului este unul dintre cei mai vechi jucători de la Petrolul. Grozav e devansat doar de jucătorii proveniți din academie, precum Valentin Țicu sau Alin Boțogan.



"Gicu Grozav este, deja, un jucător emblematic pentru FC Petrolul, așa încât propunerea noastră privind extinderea contractului a venit absolut firesc.

Suntem fericiți că a acceptat-o și sperăm ca el să rămână cât mai mult alături de clubul nostru. Poate, de ce nu, chiar până la finalul carierei!", a spus Claudiu Tudor, președintele Petrolului, după ce Grozav a semnat contractul.



Grozav a jucat la Petrolul și în era lui Florian Walter, 2011-2012. Pe 8 august 2013, în urmă cu exact 12 ani, internaționalul marca golul decisiv din partida cu Vitesse Arnhem (2-1), iar "lupii" se calificau în play-off-ul Europa League.

