Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”

Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati” Fotbal extern
SPORT.RO
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Teresa Enke, văduva fostului portar al naționalei Germaniei, Robert Enke, a dezvăluit ce a făcut soțul ei în ultima zi de viață.

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Invitată în cadrul podcastului „Wie geht’s?”, moderat de fotbalistul german Robin Gosens și dedicat sănătății mintale, Teresa Enke a vorbit pentru prima dată, după 17 ani, despre gestul făcut de fostul internațional pe 10 noiembrie 2009. Înainte de a-și pune capăt zilelor, Robert Enke a mers la mormântul fiicei lor, Lara, unde a lăsat scris mesajul „Lara, vine tati” în interiorul unei inimi așezate pe locul de veci. Copila, născută cu o malformație cardiacă, murise în septembrie 2006, la vârsta de doi ani.

Deși mama lui Robert Enke a susținut că ea a fost cea care a scris acele cuvinte pe mormânt, văduva fostului portar a respins această variantă. „Eu îi cunosc scrisul de mână”, a spus Teresa, pentru care biletul reprezintă dovada că soțul ei nu a trecut niciodată pe deplin peste decesul fetiței.

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„Robbie nu a gestionat cum trebuie acea pierdere”

Teresa Enke a rememorat și ultima seară petrecută împreună pe canapea, când Robert a îmbrățișat-o, a sărutat-o și i-a zis că o iubește, moment în care ea a crezut că partenerul său începe în sfârșit să se vindece. Aceasta a explicat că, după moartea Larei, niciunul dintre ei nu a apelat la ajutor specializat, ci doar au continuat să își poarte doliul împreună. „Nu cred că Robbie a gestionat acea pierdere așa cum ar fi trebuit”, a precizat văduva fotbalistului.

Întrebată de Robin Gosens dacă lumea fotbalului din acea perioadă era încă nepregătită să discute deschis despre afecțiunile psihice și sănătatea mintală, Teresa a răspuns afirmativ. Robert Enke, fost portar la Hannover 96 și medaliat cu argint cu naționala Germaniei la Campionatul European din 2008, suferea de mai mulți ani de depresie, boală pe care a ținut-o ascunsă de ochii publicului.

După decesul soțului său, Teresa a înființat Fundația Robert Enke. Organizația are ca scop sprijinirea persoanelor care se confruntă cu depresia și creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța sănătății mintale.

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