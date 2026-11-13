Bogdan Lobonț știe cine trebuie să apere poarta României: „Să nu uităm”

Deși România a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei , Otto Hindrich nu a putut fi scos „țap ispășitor”. Motivul? „Tricolorii” au evoluat în 10 încă din prima repriză, după eliminarea lui Radu Drăgușin, iar portarului nu i s-a putut invoca niciun gol primit.

Bogdan Lobonț a analizat atent jucătorii convocați, iar despre fiecare a avut cuvinte bune de spus. Totuși, „Pisica” e de părere că Otto Hindrich are un avantaj: meciurile precedente.

Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu și Laurențiu Popescu sunt cei trei portari convocați de către Gică Hagi pentru duelurile cu Polonia și Bosnia. Hindrich pleacă cu un avantaj, în condițiile în care a fost titularizat de selecționer în două din cele patru partide disputate în UEFA Nations League, cu Polonia și Suedia.

Echipa națională de fotbal a României are în față ultimele două meciuri din UEFA Nations League. În condițiile în care Ionuț Radu nu a putut accepta convocarea, fanii se întreabă cine va apăra poarta „tricolorilor”.

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„Dacă este să ne uităm peste cifrele lui Hindrich, Târnovanu și Popescu, căci suntem totuși în era statisticilor și a datelor, Otto e cel cu cele mai puține șuturi primite pe cadrul porții, cele mai puține intervenții, față de Fane Târnovanu, care are cele mai multe.

Aici e de analizat și de văzut ceea ce ai în față. Dacă analizăm doar după cifre, spui că Otto are procentajul cel mai mic de șuturi apărate. Dar eu știu că portarul cel mai bun din lume este portarul care nu primește șut la poartă!

Trebuie să facem analiza asta din mai multe unghiuri, nu doar uitându-ne peste cifre. Din punct de vedere al experienței în Europa, la fel, Fane are sezoanele jucate cu FCSB. Situația pe care a avut-o la FCSB: a jucat, a fost scos, a jucat iar și a făcut-o bine după toate astea.

Popescu a câștigat tot, a fost protagonist, are un sezon bun, apără și în campionat și în cupele europene, e într-un moment prielnic. Otto e unul dintre cei mai apreciați jucători de la Legia Varșovia. Dacă trebuie să-l judecăm pe Otto pentru evoluția din Polonia, trebuie să facem referire și la context. A luat șase goluri, dar să nu uităm că am jucat în inferioritate!

Iar asta este dificil pentru un portar, mai ales când este eliminat fundașul central, în cazul nostru Drăgușin, o piesă importantă de echilibru în defensivă. Nu a fost o partidă ușoară din punct de vedere al gestiunii. De-asta subliniez! Contextul în care s-a jucat meciul din Polonia nu-l face pe Otto vinovat pentru cele șase goluri primite de România în Polonia”, a declarat Bogdan Lobonț, potrivit ProSport.