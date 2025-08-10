Oficialul vicecampioanei a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Alin Roman, pe care îl consideră jucătorul momentului în campionat și regretă că acesta nu a ajuns mai devreme la un nivel superior.



Alin Roman (31 de ani) traversează o formă de excepție. Mijlocașul ofensiv a contribuit decisiv la parcursul excelent al arădenilor, reușind să marcheze trei goluri și să ofere două pase decisive în primele cinci etape.



Cea mai recentă ispravă a sa a fost assist-ul pentru golul lui Tzionis în victoria obținută de UTA pe teren propriu, scor 2-1, împotriva Farului Constanța. Grație acestui rezultat, "Bătrâna Doamnă" a urcat, pentru moment, pe prima poziție a clasamentului din Superliga.



MM Stoica: "În fiecare meci a decis"



Prestațiile constante ale lui Roman l-au determinat pe Mihai Stoica să-l remarce public. Oficialul FCSB a subliniat importanța mijlocașului în angrenajul echipei antrenate de Adrian Mihalcea și și-a exprimat regretul că talentul acestuia nu a fost valorificat mai devreme în carieră.



"Cred că cel mai important jucător este Alin Roman. În fiecare meci a decis într-o manieră în care o făcea și la Iași. Și când te gândești că a ratat penalty la barajul cu Metaloglobus… Un jucător care mie mi-a plăcut tot timpul, îmi pare rău că a ajuns la o vârstă și are prea puțini ani la cel mai înalt nivel, ar fi meritat mult mai mult", a spus Mihai Stoica, la PrimaSport.

