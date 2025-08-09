”Dubla” se va decide la retur, când vom afla echipa calificată în play-off-ul Europa League. Meciul va fi transmis în exclusivitate pe VOYO.

Mihai Stoica: ”Suporterii nu vor face deplasarea în Kosovo!”

Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii nu vor avea parte de susținere la Priștina. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a anunțat că suporterii nu vor face deplasarea, astfel că FCSB nu a solicitat bilete celor de la Drita.

Motivul? Situația tensionată din Kosovo. Roș-albaștrii se tem de anumite incidente, motiv pentru care au decis că aceasta este cea mai bună variantă. De altfel, Mihai Stoica a ținut să îi laude pe fanii campioanei care nu au încercat să îi provoace pe kosovari la meciul de pe Arena Națională.

”Suporterii nu vor face deplasarea în Kosovo. Nu solicităm bilete pentru suporteri. Am fost atenționați că e mai bine așa. Oamenii s-au comportat ok cu noi, ne comportăm și noi la fel.

Suporterii noștri au dat o lecție de maturitate care ne-a mișcat pe toți. Eram convinși că va ieși iar scandal. Au reușit să nu ne facă probleme și să nu își facă nici ei probleme. Vom juca play-off-ul, indiferent de competiție, cu stadionul plin. Altfel, se putea închide stadionul, puteam plăti amenzi de sute de mii de euro. E mare lucru să nu auzi o dată o scandare”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

VIDEO Rezumat FCSB - Drita 3-2

