Mijlocașul a ajuns liber de contract la echipa antrenată de Dan Petrescu, după ce Gigi Becali a decis să îi rezilieze înțelegerea.

Cum ar fi ajuns Ovidiu Perianu să semneze cu CFR Cluj

Mihai Stoica consideră că Ovidiu Perianu a decis să semneze cu CFR Cluj după despărțirea de FCSB grație relației pe care o are cu Louis Munteanu, care, datorită statutului său, are un cuvânt de spus chiar și la nivel înalt în clubul din Gruia.

”Sunt curios pe cine vor scoate de pe listă pentru Perianu. Bănuiesc că nu l-au legitimat ca să nu fie pe listă. Nu mă surprinde, pentru că știu relația de prietenie pe care o are cu Louis Munteanu, cred că și asta a contat. Sunt foarte buni prieteni de copii, amândoi sunt din Bârlad, sunt frați. Eu îmi imaginez (n.r. că așa se fac transferurile la CFR). Așa cred că a ajuns acolo. Louis Munteanu are un statut acolo, și dacă va pleca, va avea același statut, pleacă pe 18 milioane – așa am citit. Este golgheterul campionatului, un jucător tânăr”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: ”Perianu se va bate cu Fica pentru titularizare!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că, cel mai probabil, Perianu se va duela cu Alin Fica pentru un loc de titular la CFR Cluj.

”Perianu nu este număr 6. Dacă cineva crede asta, se înșală amarnic. Era un jucător care nu ocupa locul nimănui. Ai patru locuri pentru jucători formați de club, iar noi am rămas cu trei. Dacă nu ocupi locul cuiva, e logic să păstrezi jucătorul. S-a pregătit foarte bine, a venit foarte bine de la echipa națională. Este un jucător important pentru naționala de tineret.

Perianu și Grameni au pornit împreună de la 15-16 ani și au fost titulari în echipa națională a jucătorilor născuți în 2002. Au fost mereu piese de bază în acea echipă. Nu văd de ce nu s-ar putea impune. Totul ține de încredere și de faptul că trebuie să fie folosit. L ce văd acum la CFR, cred că se va bate cu Fică pentru titularizare. Fică mi se pare un jucător foarte bun, dar nu este considerat titular la CFR. Se vorbește foarte mult de el, Petrescu îl propunea la națională, dar nu îl băga titular. Are o ascensiune remarcabilă în ultimele două sezoane”, a spus oficialul de la FCSB.

