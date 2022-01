Mihai Stoica s-a înfuriat când l-a auzit pe Dan Petrescu: "Vorbim ca să spunem cuvinte!"

Managerul general de la FCSB s-a arătat deranjat de o declarație recentă făcută de Dan Petrescu, în care antrenorul lui CFR Cluj spunea că presiunea din a doua parte a sezonului va fi tot pe campioana României, în ciuda faptului că formația din Gruia are 10 puncte avans față de FCSB, după 21 de etape.

Mihai Stoica, despre Dan Petrescu: "Vorbim ca să spunem cuvinte"

Stoica susține că la CFR Cluj și, în general, la echipele din provincie, nu există o presiune atât de mare precum la FCSB sau la alte cluburi din București.

"Se antrenează cu stadionul plin, dar nu mai vin la meciuri (n.r - suporterii). Vorbim ca să spunem cuvinte. Nu, presiune în România există la Steaua, la FCSB. CFR din partea cui să aibă presiune? Iartă-mă, dar nu există nicio presiune. Și vorbesc în cunoștință de cauză. Eu spun cu argumente.



Eu am fost la Urziceni cu Petrescu. Știi ce presiune aveam? Am bătut 4-1 pe Ibrox Park și am venit în România dimineață. Ne așteptau ziarele pe aeroport. Pe pagina 4, în subsol, era victoria Urziceniului pe Ibrox Park. Prima pagină era cu Steaua, nu știu ce probleme. A doua tot cu Steaua, a treia era jumătate Steaua, jumătate Dinamo. A patra pagină era Dinamo și încă vreo trei știri cu alte echipe, iar în josul paginii eram noi. Aia era presiunea! Jucătorii erau atunci mâhniți. Nu există presiune la echipele de provincie. Poate la Craiova, atât!", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

După 21 de etape, CFR Cluj este prima în Liga 1, cu 57 de puncte, la 10 lungimi în fața lui FCSB.

FCSB și CFR Cluj se vor înfrunta în chiar prima etapă din 2022, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.