Mihai Stoica s-a enervat când Reghecampf a fost întrebat dacă și-ar dori să revină la FCSB: „Nu e normal! E lipsă de respect!” 

Oltenii au anunțat despărțirea, de comun acord, de Laurențiu Reghecampf. Antrenorul poate semna astfel cu orice echipă își dorește serviciile sale, iar unul dintre cluburile cu care a fost asociat recent este FCSB. Contractul lui Toni Petrea cu vicecampioana României a expirat la finalul sezonului și s-a pus problema continuității sale, în contextul în care nu a reușit să câștige titlul mult dorit.

Gigi Becali a anunțat însă că îi va oferi o nouă înțelegere tehnicianului, afirmând că titlul i-a fost furat, echipa sa fiind campioana de drept. Mihai Stoica a confirmat că Petrea va semna un nou contract, însă a avut o ieșire nervoasă, după un episod în care a fost implicat Laurențiu Reghecampf.

Mihai Stoica s-a enervat când Reghecampf a fost întrebat dacă și-ar dori să revină la FCSB



Managerul general al roș-albaștrilor a fost invitat la Orange Sport, iar telefonic a intervenit și Laurențiu Reghecampf, care a confirmat despărțirea de Universitatea Craiova. Oficialul FCSB s-a enervat în momentul în care antrenorul a fost întrebat dacă ar dori să revină la echipa patronată de Gigi Becali.

Mihai Stoica nu a fost mulțumit de faptul că subiectul a fost abordat în prezența sa, în special în contextul în care Toni Petrea a semnat deja un nou contract.

„Ce faci? Avem antrenor, a semnat, îți zic eu, alaltăieri, facem anunțul marți, nu trebuie să facem anunțul când vreți voi, facem marți, când începem pregătirea. Sunt și eu aici și nu e normal să discutați...e lipsă de respect față de mine și față de Petrea. Chiar dacă nu a fost făcut anunțul, nu era normal să întrebi.

Uite, îți zic eu acum, anunț că a semnat Petrea. Era clar că ne-am înțeles, am spus de mai multe ori că ne-am înțeles. A fost omul plecat, nu am vrut să semneze pe mail. Da, a semnat Petrea, cu același staff, posibil să mai aibă un secund. Un an a semnat. Nu există obiectiv în contractele noastre cu antrenorii, din moment ce e de un an de zile, se discută de continuare când se termină”, a declarat Mihai Stoica.