Portarul ajuns la 32 de ani semnase cu FCSB-ul în septembrie 2020, din poziția de jucător liber de contract, după ce se despărțise de marea rivală a „roș-albaștrilor”, Dinamo.

Straton a explicat de ce s-a despărțit de FCSB

În acestă vară, portarul a luat decizia de a se despărți de vicecampioana României și de a semna cu FC Argeș. Straton și-a motivat decizia susținând că în felul acesta este mai aproape de familie.

„Eu am ales să plec, am avut o discuție cu domnul MM, a fost acolo ca un părinte pentru mine și este ca un părinte pentru mine. Am ajuns la concluzia că în momentul de față, cel mai bine pentru mine ar fi aici în curtea Argeșului.

Orice ofertă ar fi venit, nu aș fi plecat, aici a contat foarte mult că am familia din acest oraș.

Fiecare jucător se apucă de fotbal pentru a juca, e normal să te gândești să joci titular oriunde ai fi”, a spus Cătălin Straton pentru PRO TV.

Noul portar al celor de la FC Argeș a anunțat când are de gând să se retragă: „Mă gândesc la un 36-37 de ani!”

„Dacă ar fi să mă retrag de aici, vreau să mă retrag la o vârstă cât mai înaintată, să îmi duc contractul la bun sfârșit, îmi doresc să am rezultate”, a mai spus Straton.

Cătălin Straton a îmbrăcat în cariera sa tricourile unor echipe precum Rapid, FC Vaslui, Universitatea Craiova, ACS Poli, Dunărea Călărași, Dinamo, FCSB, iar acum FC Argeș.