Tavi Popescu n-a impresionat în primul meci ca titular la națională! Ce spune Iordănescu despre jucătorul FCSB-ului

Extrema stângă a FCSB-ului n-a strălucit și a părăsit terenul în minutul 54, fiind înlocuit de Sergiu Hanca.

În ciuda faptului că l-a înlocuit în repriza secundă, Edi Iordănescu are doar cuvinte de laudă la adresa lui Tavi Poepescu.

„Am spus că nu m-au interesat criticile, echipa am făcut-o eu, împreună cu staff-ul meu. Tavi Popescu e un jucător cu potențial nu mare, deosebit de mare. Un jucător cu calitate foarte multă, un jucător cu dinamică bună, un jucător care va avea viitor important și va avea viitor important în tricoul echipei naționale.

Am spus de fiecare dată că trebuie să fim înțelepți, echilibrați, trebuie să luăm deciziile corecte și să avem răbdare. Tavi e un jucător cu care am lucrat, știu că are nevoie de susținere, are nevoie de momente, le-a avut în seara asta și le va mai avea, dar are nevoie și de timp. Fotbalul mare înseamnă adversitate foarte multă, înseamnă dueluri, putere, efort, să înlănțui efortul, iar aceste lucruri și le va însuși cu siguranță”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă de la finalul meciului cu Finlanda.

Dumitru Dragomir consideră că Tavi Popescu a făcut un joc excelent din punct de vedere tactic

„Am auzit un comentariu în care cineva spunea despre Octavian Popescu că nu s-a văzut, că a fost șters. Băi, oameni buni, în prima repriză doi jucători au jucat de senzație din punct de vedere tactic: el și «polonezul» Sorescu. De asta am jucat așa bine în prima repriză, pentru că au avut capacitate de efort, i-au ținut bine pe mijlocașii și fundașii adverși.

După ce a fost scos Octavian Popescu, a fost haos, în ciuda tuturor încercărilor pe care le-a făcut cu Hanca... O fi fost obosit, dar din punct de vedere tactic a jucat absolut excepțional”, a spus Dragomir - mai multe detalii AICI.

Clasamentul Grupei 3 a Ligii B din Liga Națiunilor după primele trei etape

1. Bosnia și Herțegovina 5 p. (golaveraj 2-1)

2. Finlanda 4 p. (golaveraj 3-1)

3. Muntenegru 4 p. (golaveraj 2-2)

4. ROMÂNIA 3 p. (golaveraj 0-3)