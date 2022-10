Mihai Stoica recunoaște public că nu mai are niciun cuvânt de spus la FCSB. Transferul pe care Gigi Becali vrea să-l facă peste capul său

Patronul celor de la FCSB a spus despre managerul general al echipei că nu se pricepe la transferuri și nu are ochi la jucători, însă Mihai Stoica i-a răspuns lui Gigi Becali, arătând cum ar arăta un prim 11 al jucătorilor pe care i-a adus la echipă de-a lungul timpului.

Mihai Stoica: "Nu vorbesc cu Gigi Becali de ceva timp. Nu m-a întrebat despre Garita, acum avem doi atacanți de valoare"

Totuși, Mihai Stoica nici nu mai este consultat pentru transferurie care se fac la echipă sau la deciziile privind antrenorii. Oficialul vicecampioanei, care spune că nu a mai vorbit de ceva timp cu Gigi Becali, recunoaște că nu ar fi de acord cu transferul atacantului Arnold Garita, de la FC Argeș, considerând că echipa are deja atacanții potriviți - Billel Omrani și Andrea Compagno.

"Nu vorbim de ceva timp. Nu m-a întrebat Gigi despre el. Eu cred că mai degrabă se potrivește un jucător oarecum asemănător ca profil, vorbesc de statură, nu cu o viteză atât de mare ca Garita. Dar cu o tehnică superioară e Billel Omrani.

Eu consider că noi avem la ora actuală doi atacanți de mare valoare. Unul este golgheterul campionatului (n.r - Andrea Compagno), iar celălalt (n.r - Billel Omrani), chiar dacă vine după o perioadă în care nu s-a antrenat și are niște probleme fizice și medicale, a arătat cum a arătat la meciul cu Petrolul. Nu sunt convins că un jucător care are nevoie de spații, chiar dacă are o viteză remarcabilă, poate face față la noi.

Așa am fost aproape sigur că nu va avea același randament Semedo, în momentul în care a fost transferat pe bani mulți de la CFR la Steaua, dar după aia, când noi, la Urziceni, de la Steaua, eram convins că va avea un randament foarte mult pentru că noi jucam altceva", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica: "Vă spun 100% că Gigi nu vorbea cu mine dacă voia să aducă alt antrenor"

Ulterior, Mihai Stoica a fost întrebat ce antrenor i-ar fi propus lui Gigi Becali în cazul în care Nicolae Dică ar fi demisionat și ar fi fost consultat de finanțator pe această temă.

Stoica nu a putut oferi un răspuns, fiind convins că oricum Gigi Becali nu i-ar fi cerut părerea în legătură cu acest subiect.

"Nu sunt consultat în problemele astea. Dacă Dică renunța, în niciun caz nu vorbea Gigi cu mine dacă voia să aducă un antrenor. Asta vă spun 100%! Mi-e foarte greu să răspund la întrebare, nu pot să răspund (n.r - ce antrenor ar fi propus dacă pleca Dică)", a mai spus Mihai Stoica.

Gigi Becali: "Nu decide Mihai Stoica pe banii mei!"

Gigi Becali a avut un discurs dur după eșecul suferit de echipa sa contra lui Silkeborg, scor 0-5 și a transmis că nu se va consulta cu Mihai Stoica în privința intenției sale de a se retrage din fotbal.

„E cea mai mare bătaie de joc din viața mea. Chiar îmi dau seama că aștia m-au luat de prost. Am vorbit de atâtea ori că mă retrag din fotbal, dar acum o sa vedeți că îmi pun planul în aplicare încet, încet.

Și nu, nu o să mă consult cu niciun Meme, că nu are Meme ce explicații să îmi mai dea. M-am săturat de tot felul de scuze. Nu avem tată nicio scuză. Eu sunt fraierul României, pentru că am băgat atâția bani în transferuri și am ajuns bătaia de joc a fotbaliștilor.

Unii sunt supărați că nu joacă, dar când îi bagi să joace te fac de tot râsul. Așa că retragerea mea va începe cât de curând. Nu am ce să mai discut cu Meme pe intenția mea de retragere, că nu decide el pe banii mei”, a declarat Gigi Becali la ProSport.