„Cea mai mare bătaie de joc! M-au luat de prost!” Gigi Becali, furios după ce FCSB a fost umilită de Silkeborg: „Nu decide Meme pe banii mei!” 

Vicecampioana României pornea favorită în „dubla” cu Silkeborg, însă a încasat nu mai puțin de 10 goluri de la gruparea daneză, înregistrând astfel unul dintre cele mai umilitoare eșecuri din istoria clubului. Deși în meciul tur Nicolae Dică și-a menajat șapte titulari pe care nu i-a trimis în Danemarca, pentru returul de pe Arena Națională antrenorul a avut la dispoziție câțiva dintre jucătorii de bază de la prima echipă.

Gigi Becali a comentat dur și înfrângerea suferită în meciul tur, scor 5-0, criticând dur fotbaliștii care au evoluat în Danemarca. Cu toate astea, patronul se aștepta la un alt deznodământ în meciul de pe teren propriu și a trăit o mare dezamăgire.

Gigi Becali: „Cea mai mare bătaie de joc din viața mea!”

Finanțatorul roș-albaștrilor a fost surprins la Mitropolia Moldovei și Bucovinei din Iași cu ocazia Sf. Parascheva. Gigi Becali a vorbit însă despre umilința pe care a trăit-o, dezvăluind că își pregătește retragerea din fotbal.

„E cea mai mare bătaie de joc din viața mea. Chiar îmi dau seama că aștia m-au luat de prost. Am vorbit de atâtea ori că mă retrag din fotbal, dar acum o sa vedeți că îmi pun planul în aplicare încet, încet.

Și nu, nu o să mă consult cu niciun Meme, că nu are Meme ce explicații să îmi mai dea. M-am săturat de tot felul de scuze. Nu avem tată nicio scuză. Eu sunt fraierul României, pentru că am băgat atâția bani în transferuri și am ajuns bătaia de joc a fotbaliștilor.

Unii sunt supărați că nu joacă, dar când îi bagi să joace te fac de tot râsul. Așa că retragerea mea va începe cât de curând. Nu am ce să mai discut cu Meme pe intenția mea de retragere, că nu decide el pe banii mei”, a declarat Gigi Becali la ProSport.

FCSB este ultima în grupa B din Conference League, după patru etape, cu un singur punct. Clasamentul este condus de West Ham, cu punctaj maxim, urmată de Silkeborg (6p) și Anderlecht (4p).

Pentru FCSB urmează meciul cu UTA Arad, programat duminică, de la ora 20:30, în runda cu numărul 14 din Superliga.

VIDEO - Rezumatul meciului FCSB - Silkeborg