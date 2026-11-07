Venirea lui Laurențiu Reghecampf a stârnit un entuziasm uriaș în jurul FCSB. Deși „Reghe” a debutat cu trei victorii pe bancă, forma echipei a scăzut semnificativ, formația roș-albastră ajungând la a 3-a înfrângere consecutivă.

Reghecampf, la a 3-a înfrângere la rând

0-1 cu Gloria Bistrița, 0-1 cu U Cluj și 0-1 cu Corvinul sunt rezultatele înregistrate de FCSB în ultimele dueluri. În partida cu Corvinul, elevii lui Laurențiu Reghecampf au dominat autoritar, însă nu a fost suficient pentru ca punctele să rămână în Capitală.

Unicul gol al înfruntării a fost înscris de către Fabry, în minutul 41. Jucătorul Corvinului a profitat de un spațiu în fața careului și l-a executat pe Ștefan Târnovanu cu un șut puternic.

În al doilea act, FCSB a fost periculoasă în mai multe rânduri prin Drăguș, însă atacantul nu a reușit să îl învingă pe portarul Corvinului, Frânculescu.