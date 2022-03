Mihai Stoica îl 'înțeapă' pe Șumudică: „Eram convins că nu vine. Lui îi place să apară, să se scrie despre el!” Disputa pe care a avut-o cu Gigi Becali 

Gigi Becali pregătise actele pentru ca Șumudică să semneze contractul cu FCSB, însă antrenorul s-a răzgândit, iar apoi a ales să meară la CFR Cluj. Aventura lui Șumudică în Gruia a ținut trei luni, fiind demis ulterior cu scandal de conducătorii campioanei României.

Antrenorul a vorbit despre decizia de a o refuza pe FCSB, dezvăluind că regretă că nu a semnat cu gruparea roș-albastră, în ciuda faptului că își dăduse acordul. Șumudică a declarat că el crede că ar fi reușit să câștige titlul în Liga 1 alături de echipa lui Gigi Becali.

Mihai Stoica, atac la Marius Șumudică: „Nu se mai pune problema să ajungă la FCSB! Știe exact ce a făcut!”



Managerul general al vicecampioanei României a vorbit despre negocierile de acum mai bine de jumătate de an, dezvăluind că el nu a crezut niciodată că Șumudică va semna. Mai mult, Mihai Stoica a declarat că a avut o discuție aprinsă cu patronul Becali, care era convins că antrenorul o va pregăti pe FCSB.

Mihai Stoica a ținut să îl atace pe Marius Șumudică, despre care a declarat că îi place să se scrie despre el și să apară în spațiul public.

„În viitor nu se mai pune problema (n.r. să ajungă la FCSB). Defapt sunt convins, ştie exact ce a făcut. El se înţelesese cu Gigi, dar eu nu credeam, eram convins că nu vine. Bătuse palma şi eu tot insistam că nu o să vină... Eu ce pot să spun e că i-am spus lui Gigi că nu vine. Şi am avut o discuţie aprinsă cu Gigi că zicea că cum pot să mă tot contrazic cu el din moment ce el a trimis actele şi tot. Dar eu tot pe a mea am ţinut-o. Pentru că îl cunoşteam pe Şumudică, el dă 100 de telefoane şi atunci n-am vorbit deloc. Era ciudat. Şi eu am zis clar că nu vine.

Eu am fost convins că nu vine. Nici nu i-am anunţat pe cei din staff. Ceva lipsea. Dar credeam că are ceva discuţii prin strainate. E un tip spumos, îi place să apară. Să se scrie despre el. Aşa e Şumudică. Eu l-am văzut cu ochii mei în maşină când a zis că nu îl interesează Liga 1 şi după a declarat aia de Rapid”, a declarat Mihai Stoica pentru telekomsport.ro.