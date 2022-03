Transferul ratat de FCSB din cauza lui Marius Șumudică: „El a zis 'Nu, nu ne trebuie!'” Jucătorul a semnat ulterior cu CFR Cluj 

Patronul roș-albaștrilor a ajuns la un acord cu antrenorul român, însă totul a picat înainte ca actele să fie semnate. Ulterior, Șumudică a semnat cu CFR Cluj, acolo unde mandatul său a ținut aproape trei luni, fiind demis cu scandal de conducerea ardeleană.

Recent, Marius Șumudică și-a exprimat regretul față de decizia de a-l refuza pe Gigi Becali, dezvăluind că ar fi acceptat postul, în ciuda rivalității cu Rapid, doar datorită relației bune pe care o are cu patronul vicecampioanei României. Discuțiile dintre tehnician și finanțatorul roș-albaștrilor au fost atât de avansate încât Șumudică a avut puterea de a 'decide' un transfer de la FCSB.

Mihai Stoica: „Eu am propus să aducem jucătorul respectiv, dar Gigi era cu Șumudică și a zis: 'Nu ne trebuie!'”



Managerul general al FCSB-ului a dezvăluit recent un moment în care i-a propus un jucător la echipă lui Gigi Becali, mai exact pe Daniel Graovac, cel care s-a despărțit de Astra Giurgiu în iulie 2021. Mihai Stoica a luat legătura cu patronul roș-albaștrilor, care se afla alături de Șumudică în acele momente, iar tehnicianul s-a opus transferului, punctând că nu este nevoie de un jucător precum Graovac.

Ulterior, fundașul central a ajuns să semneze cu CFR Cluj, asta după ce FCSB nu a mai făcut o ofertă pentru el. Bosniacul a fost folosit de Șumudică în 9 dintre cele 15 meciuri în care a pregătit-o pe CFR Cluj.

„Eu am avut o singură discuţie cu Şumudică. Vorbeam cu Gigi pe speaker, că eu am propus să-l aducem pe Graovac şi Gigi... Când noi vorbim, el lasă telefonul pe speaker. Era cu Şumudică şi a zis 'Uite, MM spune despre Graovac' şi Şumudică a zis 'Nu, nu ne trebuie Graovac'.

Antrenor de portar nu ne trebuie i-am spus, că e Marius Popa, sub nicio formă. El a spus că-l are pe Sardescu. Repet, eu am fost convins că nu vine. De asta nici măcar nu i-am anunţat pe cei din staff, eram convins că nu vine. Ceva lipsea. Credeam că are discuţii prin străinătate (n.r. - o licitaţie)”, a declarat Mihai Stoica pentru Telekom Sport.

Cotat la 1.1 miliioane de euro conform Transfermarkt, Daniel Graovac a jucat 28 de meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon, având un gol marcat și două assist-uri.