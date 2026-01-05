Drilon Islami (25 de ani), mijlocașul kosovar transferat de CFR Cluj în vara anului trecut, nu a fost folosit în nicio partidă oficială de formația ardeleană, iar acum și-a reziliat contractul.
Drilon Islami, fotbalistul care nu a fost folosit deloc la CFR Cluj, prezentat la Shkendija
Luni, Drilon Islami a fost prezentat oficial la KF Shkendija, campioana en-titre a Macedoniei de Nord, care în iulie a eliminat FCSB în turul 2 preliminar din Liga Campionilor (3-1, la general).
"KF Shkendija este bucuroasă să anunțe că l-a semnat pe mijlocașul defensiv Drilon Islami, în vârstă de 25 de ani. El sosește la Tetovo după ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, formație din România.
Fotbalistul kosovar, care a impresionat la Priștina înainte de a merge în România, a trecut cu bine peste vizita medicală și a semnat un contract cu Shkendija valabil pentru două sezoane și jumătate", se arată în comunicatul celor de la Shkendija.
După 16 etape, Shkendija ocupă locul 3 în campionatul Macedoniei de Nord, cu 36 de puncte, șase sub liderul Vardar Skopje.
Noua echipă a lui Drilon Islami este calificată în play-off-ul pentru optimile Conference League, după ce a încheiat pe locul 22 în grupa unică.
