OFICIAL A reziliat cu CFR Cluj și va juca în primăvara europeană! "Coșmarul" lui FCSB l-a prezentat

A reziliat cu CFR Cluj și va juca în primăvara europeană! Coșmarul lui FCSB l-a prezentat
Un jucător pe care CFR Cluj nu s-a bazat deloc și-a reziliat contractul cu formația din Gruia.

Drilon IslamiCFR ClujKF ShkendijaFCSBmacedonia de nord
Drilon Islami (25 de ani), mijlocașul kosovar transferat de CFR Cluj în vara anului trecut, nu a fost folosit în nicio partidă oficială de formația ardeleană, iar acum și-a reziliat contractul.

Drilon Islami, fotbalistul care nu a fost folosit deloc la CFR Cluj, prezentat la Shkendija

Luni, Drilon Islami a fost prezentat oficial la KF Shkendija, campioana en-titre a Macedoniei de Nord, care în iulie a eliminat FCSB în turul 2 preliminar din Liga Campionilor (3-1, la general).

"KF Shkendija este bucuroasă să anunțe că l-a semnat pe mijlocașul defensiv Drilon Islami, în vârstă de 25 de ani. El sosește la Tetovo după ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, formație din România.

Fotbalistul kosovar, care a impresionat la Priștina înainte de a merge în România, a trecut cu bine peste vizita medicală și a semnat un contract cu Shkendija valabil pentru două sezoane și jumătate", se arată în comunicatul celor de la Shkendija.

După 16 etape, Shkendija ocupă locul 3 în campionatul Macedoniei de Nord, cu 36 de puncte, șase sub liderul Vardar Skopje.

Noua echipă a lui Drilon Islami este calificată în play-off-ul pentru optimile Conference League, după ce a încheiat pe locul 22 în grupa unică.

