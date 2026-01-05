Drilon Islami (25 de ani), mijlocașul kosovar transferat de CFR Cluj în vara anului trecut, nu a fost folosit în nicio partidă oficială de formația ardeleană, iar acum și-a reziliat contractul.

Drilon Islami, fotbalistul care nu a fost folosit deloc la CFR Cluj, prezentat la Shkendija

Luni, Drilon Islami a fost prezentat oficial la KF Shkendija, campioana en-titre a Macedoniei de Nord, care în iulie a eliminat FCSB în turul 2 preliminar din Liga Campionilor (3-1, la general).



"KF Shkendija este bucuroasă să anunțe că l-a semnat pe mijlocașul defensiv Drilon Islami, în vârstă de 25 de ani. El sosește la Tetovo după ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, formație din România.



Fotbalistul kosovar, care a impresionat la Priștina înainte de a merge în România, a trecut cu bine peste vizita medicală și a semnat un contract cu Shkendija valabil pentru două sezoane și jumătate", se arată în comunicatul celor de la Shkendija.

