Mihai Stoica a fost sincer! Care este obiectivul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon

FCSB a pierdut în deplasare la Metaloglobus, scor 1-2, într-un meci din etapa 13 din Superliga și se află pe locul 12 din campionat.

Roș-albaștrii reușiseră să lege două victorii în competiția internă, dar rezultatul surprinzător cu nou-promovata antrenată de Mihai Teja i-a îndepărtat din nou de zona play-off-ului la șase „lungimi”.

Mihai Stoica a dezvăluit ce obiectiv are FCSB: „Sigur e un record”

Mihai Stoica a vorbit despre obiectivul formației bucureștene după startul slab de sezon din Superliga.

Președintele comitetului executiv al FCSB-ului a explicat că echipa campioană a României nu poate să rateze cupele europene.