Mihai Stoica a fost sincer! Care este obiectivul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon

Superliga
Mihai Stoica a vorbit despre obiectivul FCSB-ului, după înfrângerea cu Metaloglobus.

FCSB a pierdut în deplasare la Metaloglobus, scor 1-2, într-un meci din etapa 13 din Superliga și se află pe locul 12 din campionat.

Roș-albaștrii reușiseră să lege două victorii în competiția internă, dar rezultatul surprinzător cu nou-promovata antrenată de Mihai Teja i-a îndepărtat din nou de zona play-off-ului la șase „lungimi”.

Mihai Stoica a dezvăluit ce obiectiv are FCSB: „Sigur e un record”

Mihai Stoica a vorbit despre obiectivul formației bucureștene după startul slab de sezon din Superliga.

Președintele comitetului executiv al FCSB-ului a explicat că echipa campioană a României nu poate să rateze cupele europene.

„La noi, în momentul ăsta, obiectivul e să ajungem în cupele europene, că ar fi primul an din 2003 încoace când n-am fi în cupele europene. Sigur e un record, în afara cluburilor mari care sunt invitate permanent. Noi suntem singura echipă care an de an jucăm în cupele europene. 

E foarte posibil, dacă termini play-out pe primul loc, dacă joci baraj, să ai şanse mai mari să joci în cupele europene... Dacă termini pe cinci sau şase eşti degeaba, dar şi locul al patrulea poate fi degeaba (n.r. - în play-off). Normal că ne dorim să jucăm în play-off, dar când te bat Metaloglobus, Piteşti, Slobozia, Farul, când nu câştigi cu Sibiul acasă, când nu câştigi la Csikzereda, înseamnă că ai probleme mari”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

