Deși actualul antrenor a anunțat intenția de a pleca la finalul sezonului, managerul clubului speră într-o schimbare de situație. Acesta a subliniat că lotul nu are nevoie de o remaniere profundă, iar deciziile privitoare la aducerea de noi fotbaliști se vor lua exclusiv în colaborare cu tehnicianul.

„Se lucrează, dar este extrem de important ce va face Mirel. Tot ce voi întreprinde de acum încolo, mă voi consulta cu el în toate problemele. Nu știu dacă avem nevoie chiar de cinci-șase jucători. Probabil trei-patru trebuie să vină, dar depinde de mai mulți factori”, a spus Stoica, potrivit Fanatik.

Lista de cumpărături, gata la finalul lunii mai

Finalul lunii mai, perioadă care coincide cu stabilirea echipelor calificate în cupele europene, atunci vor decide oficialii FCSB nivelul investițiilor și numele fotbaliștilor pe care vor încerca să-i transfere. Totodată, pe agenda conducerii se află și posibila extindere a înțelegerii lui Florin Tănase.

„Eu vreau ca pe 31 mai, când știm exact dacă ajungem în Conference League, să avem lista jucătorilor pe care îi abordăm. Există șanse, bineînțeles. Dacă va primi o ofertă de la Gigi, o va lua în calcul”, a precizat oficialul roș-albaștrilor.