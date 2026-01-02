„Nerazzurri” conduc Serie A după 16 etape, cu 36 de puncte, bilanț de 12 victorii și patru înfrângeri, golaveraj 35-14, și se află într-o luptă strânsă în fruntea clasamentului, la un punct de AC Milan, două peste Napoli, trei față de AS Roma și patru față de Juventus.



Italienii l-au „citit” pe Chivu! Ce pune la cale tehnicianul român



Intrată oficial în 2026, Inter se pregătește de primul meci din noul an. Duminică, 4 ianuarie, de la ora 21:45, pe „Giuseppe Meazza”, echipa lui Chivu va primi vizita Bolognei, ocupanta locului 7, într-un duel din etapa a 17-a din Serie A.



Înaintea confruntării, publicația italiană fcinternews.it, apropiată clubului, a analizat planul antrenorului român și a anunțat cum ar putea arăta formula de start.



Potrivit italienilor, Chivu intenționează să alinieze cea mai bună echipă disponibilă, diferită de varianta mai experimentală folosită recent, din cauza accidentărilor și a strategiilor pe termen scurt.



Calhanoglu este gata să revină în primul „11”, după ce a lipsit anterior, iar cuplul ofensiv Lautaro Martinez - Marcus Thuram va fi refăcut.



La mijloc, Mkhitaryan are un ușor avantaj în fața lui Zielinski, în timp ce pe flancul drept Luis Henrique este favorit să fie titular pentru a opta oară consecutiv. Acerbi a reluat antrenamentele cu grupul și este din nou eligibil pentru lot.

