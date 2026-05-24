Finala Final Four din 2026 are loc în „Telekom Center Athens”, acolo unde grecii încearcă să cucerească primul trofeu european după 13 ani. Ultimul succes al lui Olympiacos a venit chiar împotriva lui Real Madrid, în finala din 2013.

De partea cealaltă, madrilenii visează la trofeul cu numărul 12 în cea mai importantă competiție europeană de baschet. Real Madrid este deja cea mai titrată echipă din istoria Euroligii.

Drumul spre finală

Olympiacos a trecut fără emoții de Fenerbahce, campioana en-titre, scor 79-61. Alec Peters a terminat meciul cu 17 puncte, iar Sasha Vezenkov, MVP-ul sezonului regulat, a contribuit cu 16 puncte.

Real Madrid a câștigat duelul spaniol cu Valencia, scor 105-90. Mario Hezonja a fost omul decisiv pentru echipa lui Sergio Scariolo, cu 25 de puncte și 7 recuperări.

Totuși, madrilenii au probleme importante de lot înaintea finalei. Usman Garuba s-a accidentat în semifinală și poate rata duelul cu Olympiacos, după ce Walter Tavares și Alex Len au devenit deja indisponibili.

Reeditarea finalei istorice din 2023

Ultima finală dintre cele două echipe a avut loc în 2023, la Kaunas, când Sergio Llull a adus victoria lui Real Madrid cu un coș marcat cu doar trei secunde înainte de final.

Va fi a cincea finală europeană directă între Olympiacos și Real Madrid, iar bilanțul este favorabil spaniolilor, care au câștigat trei dintre precedentele patru confruntări pentru trofeu.

În actualul sezon, fiecare echipă și-a câștigat meciul de pe teren propriu. Olympiacos s-a impus la Pireu cu 102-88, iar Real Madrid a răspuns la Madrid, 89-77.