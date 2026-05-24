Un titular de la FCSB a ratat cel mai important moment din istoria naționalei sale. Din ce motiv a absentat

Fundașul Joao Paulo a lipsit de la ceremonia în care președintele din Capul Verde a decorat naționala pentru prima calificare la Mondial. El a rămas la București pentru barajul cu FC Botoșani.

Președintele Republicii Capului Verde, Jose Maria Neves, i-a premiat sâmbătă, în Praia, pe jucătorii și membrii staff-ului naționalei, în urma performanței istorice de a se califica la Cupa Mondială din 2026.

Singurul absent notabil de la acest eveniment a fost Joao Paulo (27 de ani). Fundașul legitimat la FCSB a rămas în România, fiind anunțat titular în semifinala barajului pentru Conference League pe care campioana o dispută împotriva celor de la FC Botoșani.

Mesajul președintelui pentru jucători

Șeful statului a evidențiat importanța acestei calificări pentru întreaga țară, subliniind că echipa națională a depășit toate obstacolele prin unitate.

„Decorând «rechinii» albaștri, Federația de Fotbal din Capul Verde și selecționerul național, nu celebrez doar o victorie sportivă, ci celebrez reziliența unui popor, forța unei națiuni și certitudinea că viitorul Capului Verde va fi construit cu curaj, talent și unitate”, a transmis Jose Maria Neves, potrivit jurnaliștilor de la abola.pt.

Prima participare la o competiție mondială de o asemenea anvergură îi va aduce pe africani în fața unor adversari de top. Selecționata din Capul Verde a fost repartizată în Grupa H la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic, urmând să joace împotriva Spaniei, Uruguayului și Arabiei Saudite.

Lotul convocat pentru competiția supremă cuprinde 26 de fotbaliști. Alături de apărătorul celor de la FCSB, se regăsesc și alți jucători legitimați la cluburi cunoscute din Europa, precum Logan Costa (Villarreal), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle) sau Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir).

