După un start de meci tensionat și eliminarea lui Mirel Rădoi din minutul 20, oltenii au reușit să rămână calmi și au lovit exact atunci când trebuia. Carlos Mora a construit excelent faza din partea dreaptă, iar Oleksandr Romanchuk a finalizat cu o lovitură de cap imparabilă în minutul 37.



Craiova a controlat repriza secundă și a avut chiar ocazia să închidă definitiv meciul pe contraatac, însă Teles a ratat momentul.



Mihai Rotaru a prins aripi după victoria cu Rapid Viena: ”Putem câștiga campionatul”



La final, Mihai Rotaru a vorbit cu entuziasm rar întâlnit în ultimele luni. Patronul Craiovei crede că echipa lui a intrat în linia corectă și că se poate bate la „urecheată” în campionatul intern.



„O rezolvăm acum. Sunt încrezător că putem câștiga campionatul, echipa arată bine în momentul ăsta și atunci semnele sunt bune. Suntem foarte aproape de locul întâi.



De asta suntem acolo, ca să gestionăm astfel de momente. Mirel știe să își adune băieții și să facă o treabă extraordinară și eram sigur că va veni acest moment. Îmi spunea chiar și atunci când am avut probleme, îmi spunea că el e mulțumit că băieții încearcă să facă ceea ce le cere. Înseamnă că la un moment dat va răsări soarele și pe strada noastră.



La 3 puncte și la autocar! O victorie importantă, am văzut cum a început meciul, cum am început și la Istanbul și am intuit că putem câștiga, așa s-a văzut în seara asta. Îmi pare rău că scorul ar fi putut fi mai mare dacă am fi profitat de niște situații, dar nu știu ce căutăm în fotbal. Dacă căutăm liniște, ne ducem în altă parte. Asta este fotbalul”, a spus Mihai Rotaru la televiziunea Digi Sport.



Universitatea ajunge la 4 puncte în grupa Conference League și urcă în zona locurilor de play-off. În campionat, diferența față de lider rămâne redusă, cu doar trei lungimi diferență de FC Botoșani / Rapid București.

