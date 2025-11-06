Formația dirijată de Elias Charalambous a întâlnit-o pe Basel în etapa #4 din faza principală Europa League. La capătul celor 90 de minute, elvețienii s-au impus cu 3-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.

După meci, Gigi Becali, patronul FCSB, l-a menajat pe Siyabonga Ngezana la lovitura liberă a lui Xherdan Shaqiri. Fundașul a comis hențul care a dus la penalty-ul din care Shaqiri a deschis scorul pe ”St. Jakob-Park”.

Finanțatorul a ținut să puncteze că, de fapt, Daniel Bîrligea a fost cel cel vinovat că s-a îndepărtat de zid, iar Ngezana voia doar să-l tragă înapoi.

Ilie Dumitrescu l-a ”spulberat” pe fotbalistul menajat de Gigi Becali după eșecul cu Basel: ”Nu ai tu ce să faci acolo”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, nu consideră însă că Bîrligea a greșit și că vinovatul rămâne Siyabonga Ngezana.

”E clar că e reflexul ăla să blochezi mingea la Târnovanu. Era unu la unu cu atacantul, el nu și-a dat seama că era în afara careului. Rămâi în zece oameni, iar apoi Ngezana face și el henț.



Ce legătură ai tu? De ce ești tu preocupat să-l ții pe Bîrligea? Tu ești preocupat să urmărești mingea, să stai cu mâinile la spate și să sari. Nu stai tu să faci și să aranjezi, că n-ai ce să faci tu acolo.



Ce se mai practică în afară? De ce? Când pui patru jucători în zid, probabil se știa zidul dinainte, fiecare are responsabilitatea lui. Ce cauți tu cu mâna depărtată? Nu știu... N-a făcut o repriză deloc bună Ngezana”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Basel - FCSB 3-1



Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.



Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

