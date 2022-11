După plecarea lui Nicolae Dică (42 ani), după eșecul cu U Cluj, 1-2, Gigi Becali (64 ani) nu a numit un nou antrenor. La meciul cu West Ham, 0-3, ultimul din grupele UEFA Conference League, în direct pe PRO Arena și VOYO, Mihai Pintilii (37 ani) a fost cel care s-a ocupat de pregătirea echipei.

Mihai Pintilii nu vrea să fie „principal” la FCSB

La derby-ul cu Rapid, duminică, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, se va repata același scenariu, cu Mihai Pintilii pe banca tehnică. Iar Gigi Becali a anunțat că dacă FCSB va câștiga jocurile cu giuleștenii și FCU Craiova, fostul închizător se va ocupa în continuare de echipă. Însă, cu toate acestea, Mihai Pintilii a susținut că încă nu este pregătit pentru acest post și că așteaptă ca omul de afaceri să numească un nou tehnician.

„E greu să stai pe bancă și acum și la meciul trecut, și când am jucat cu Slovan. E greu să fii antrenor. Nu mă aștaptam, dar asta fiid situația... Sunt aici să ajut clubul și sper să treacă perioada asta. Aștept să vină un antrenor, să fie instalat. Cine va veni va fi primit cu brațele deschise.

O repet, mai durează până să fiu eu antrenor principal la această echipă. E normal să fiu lângă ei, am fost jucător, am fost lângă ei în vestiar tot timpul. Orice problemă au avut mi-au zis-o mie, am încercat să le dau soluții, am încercat să-i încurajez. E și normal să vorbească frumos despre mine. Dar eu încă nu sunt pregătit pentru a le fi antrenor. S-ar schimba multe, ar trebui să mă schimb eu total. Simt echipa alături de mine, dar nu trebuie să fie alături de mine. Important e să câștige meciurile. Eu chiar nu-mi doresc să mă iubească. M-aș bucura mult mai mult dacă am câștiga meciurile și pe mine să mă înjure. Cred că ar fi satisfacția mai mare”, a declarat Mihai Pintilii la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid.