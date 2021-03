Vrea sau nu CFR sa scape de Balgradean? Iordanescu a intrat in direct imediat dupa umilinta cu FCSB!

Edi Iordanescu a fost suspendat pentru jocul de pe National Arena si a vazut partida din tribune.

Antrenorul CFR-ului spune ca echipa sa a acuzat panica declansata de Covid in vestiar dupa aparitia infectarilor din ultima saptamana si jumatate. A vazut de la antrenamente ca lucrurile nu functioneaza asa cum trebuie.

"Stiu ce antrenez, ce jucatori am in spate, azi am fost jos din punct de vedere mental. Ne-a afectat foarte tare ce s-a intamplat in ultimul timp, am simtit echipa destul de cazuta si ma antrenamente. Am incercat sa interviu, dar nu am reusit. A trebuit sa improvizam, a fost teama si in grup, ne-au picat jucatorii unul catre unul. Ne-am pus sperante in Omrani, dar am avut ghinionul sa cedeze aproape in ultimul moment.

Factorul mental a contat foarte mult, n-am avut organizare, identitate, mentalitate astazi. Noi nu suntem familiarizati cu structura de joc cu varf fals.

Noi jucam cu atacant clasic. A fost o perioada dificila pentru noi, jucatorii au familii, se gandeau ca duc acasa virusul si asa mai departe. Era nevoie si de mine pe banca, de agresivitatea mea, de stilul meu, puteam sa creez emulatie. Acum e momentul lor, al FCSB, e normal sa se bucure", si-a inceput Edi discursul la Digisport.

In continuare, Iordanescu s-a referit la situatia lui Balgradean, despre care spune ca a iesit din poarta din cauza unei accidentari. Edi respinge posibilitatea ca goalkeeperul sa fie indepartat.

"Nu vreau sa fac aprecieri individuale. Balgradean n-ar fi fost scos din poarta daca nu era accidentat. O saptamana nu s-a antrenat. Nu am vrut sa-l expun din nou. Am incercat sa gasim solutie pentru tot. Nu voi accepta sa mi se impuna jucatori. Balgradean a fost solutia numarul 1 pentru mine, a aparat si cand a gresit. Daca nu se accidenta, ar fi inceput si meciul cu Iasi.

Daca facea un meci bun cu Iasi, probabil incepea si azi. Am analizat si posibilitatea sa incepem cu Sandomierski. Arlauskis a avut interventii bune pana la eliminare, sa nu ducem discutia in directia asta", a cerut Iordanescu.