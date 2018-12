"Mi-au zis ca imi dau si maine 13 MILIOANE" Becali a dezvaluit ofera incredibila primita pentru un jucator! Ce l-a nemultumit cu Gaz Metan si ce a spus despre Fortes si Olaru

FCSB 2-1 Gaz Metan | Ros-albastrii s-au impus cu golurile marcate de Man si Tanase (penalty). Fortes a inscris pentru oaspeti.

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit si el la finalul partidei de la Pitesti. Acesta s-a declarat multumit de victorie, dar ar fi vrut mai mult de 2-1. Becali a mai afirmat ca a refuzat o oferta de 13 milioane de euro pentru Dennis Man, dar si ca oferta pentru Darius Olaru, de 500.000 euro, ramane in picioare.

"Sunt multumit ca am avut multe ocazii. Daca am avut ocazii, inseamna ca am jucat bine. Am avut atitudine.

Dar nu mi-a convenit golul pe care l-am primit. Nu poti sa-l lasi pe Fortes sa dea asa de langa tine. Balasa a fost acolo. De fapt, la faza aia nu mi-a placut nici cum s-a pierdut mingea.

La 2-0 as fi vrut sa vad posesie, sa controlam jocul, nu neaparat 3-0. Pe mine ma intereseaza sa controlam, sa avem posesie. Daca aveam posesia, venea si golul al treilea.

Probabil e o chestiune de antrenor aici. Eu ma uit la echipa lui Hagi si vad ca toata lumea zice asta. Viitorul nu e mai valoroasa, dar acolo e meritul antrenorului, a lui Gica. E mana lui Hagi acolo. Eu nu ma mai bag la echipa.

Ma bucur ca Dica il vede pe Man al doilea varf, asa cum il vedeam si eu.

Eu va repet, la FCSB nu se face numai fotbal. La FCSB trebuie sa se faca si bani. Iar Man trebuie sa joace acolo de unde marcheaza.

Am refuzat 13 milioane pentru Man, e adevarat, dar nu va zic de unde. Eu am zis ca vreau 30 de milioane. Si daca il dau cu 30 regret, pentru ca eu vad in el o valoare si mai mare.



Ei mi-au zis sa mai negociem, dar eu le-am zis apoi ca nu il vand. Le-am zis ca daca ne calificam in cupele europene, Man o sa coste mai mult. Daca o sa am puterea sa nu ma indoaie banii, adica sa rezist ofertelor, o sa iau si mai mult pe el.

Eu pentru Olaru dau si maine 500.000 euro. Iar Fortes ma intereseaza doar daca pleaca Gnohere. Deci situatia e aceeasi. Daca zic ceva, asa ramane!

Eu pe Olaru nici nu il stiam, dar am vazut ca are 19 ani, m-am interesat de el, apoi am facut un precontract cu Mediasul. Un act prin care puteam sa-l iau cu 450.000. Dar a cazut acel act. Era ca o optiune", a spus Becali la Digi.