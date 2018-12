20:00 LIVE FCSB - Gaz Metan | Coman, iertat de Dica pentru iesirea de saptamana trecuta! E titular | Echipele de start

Comentam impreuna partida dintre FCSB si Gaz Metan in direct pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si m.sport.ro

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

20:00 LIVE FCSB - Gaz Metan



Fazele meciului



ECHIPELE DE START



FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Stan - Morais, Nedelcu - Roman, Man, Coman - Tanase

Rezerve: Vlad, Filip, Morutan, Jakolis, Rusescu, Daniel Benzar, Teixeira

Gaz Metan: Plesca - Cretu, Cristea, Constantin, Busu - Fofana, Aurelio - Ivanov, Ely Fernandes, Olaru - Fortes

Rezerve: Batista, Trif, Diallo, Romeo, Chamed, Buziuc, Yazalde

FCSB si Gaz Metan Medias se intalnesc in ultimul meci al zilei in Liga 1. Cele doua formatii sunt in zona de play-off, iar Gaz Metan este surpriza placuta a actualului campionat.

FCSB a cazut pe locul 3 dupa victoria obtinuta de Viitorul cu Dinamo. Formatia lui Nicolae Dica vine dupa victoria din deplasare cu Poli Iasi si are nevoie de cele 3 puncte ca sa revina pe locul 2 si sa se mentina aproape de liderul CFR.

Gaz Metan Medias a pierdut doua puncte in etapa trecuta cu Dinamo. Formatia lui Teja a fost egalata in minutul 90+3 prin golul marcat de Salomao. In tur, FCSB s-a impus la Medias cu scorul de 3-1.

In sezonul trecut, Gaz Metan Medias s-a impus pe Arena Nationala cu scorul de 1-0 prin golul inscris de Alex Munteanu si este ultima echipa care a invins-o pe FCSB in campionat pe Arena Nationala.