Era minutul 90+6, iar arbitrul se pregatea sa fluiere finalul! Apoi a venit aceasta faza! Gafa uluitoare in derbyul orasului Liverpool, iar echipa lui Klopp s-a impus: VIDEO

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Liverpool s-a impus cu 1-0 in Merseyside derby, gratie reusitei lui Divock Origi, din minutul 90+6.

La ultima faza a meciului, Van Dijk a ratat complet un sut, iar mingea s-a indreptat cu bolta catre poarta lui Pickford. Portarul lui Everton putea impinge mingea in afara terenului, dar s-a pierdut si a judecat gresit traiectoria, punandu-i balonul in cap lui Origi.

Jurgen Klopp a explodat si a intrat pe teren, indreptandu-se catre portarul Alisson, aflat la centrul terenului.

Virgil hitting the bar from a shin shot walks always fuming & Origi heads in. Absolute scenes #LFC pic.twitter.com/xID7Xl6ghn