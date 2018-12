FCSB 2-1 Gaz Metan | Raspunsul dat de Fortes la interesul FCSB-ului pentru el! Ce a spus atacantul Mediasului

FCSB s-a impus la limita in partida cu Gaz Metan Medias dupa golurile lui Man si Tanase.

Gaz Metan Medias a fost aproape sa obtina un punct in ultimul minut cu FCSB. Iulian Cristea a fost aproape de a inscrie din interiorul careului, dar mingea a trecut putin pe langa poarta lui Balgradean.

Carlos Fortes a inscris golul prin care Gaz Metan a revenit in meci cu 20 de minute inainte de finalul partidei de la Pitesti. In ultima perioada, s-a vorbit despre interesul celor de la FCSB pentru Carlos Fortes!

"Cum am mai spus, sunt fericit la Medias, dar cand vine iarna vom vedea, voi incerca sa mai marchez si vedem dupa", a spus Fortes dupa meciul cu FCSB.

Fortes: "E greu sa respiri pe frigul asta"



"N-am mai marcat de mult, dar am continuat sa muncesc, cel mai important e sa castige echipa. Gazonul e bun, dar e greu sa respiri pe temperetura asta, dar trebuie sa ne adaptam. E diferit fata de locurile din care vin, dar nu e o problema vremea. Nu e o scuza", a declarat fotbalistul ajuns in vara la Medias.

Pentru Gaz Metan Medias urmeaza partide dificile cu Hermannstadt, Craiova si CFR Cluj!

"Calendarul e dificil, dar respectam toate echipele si am aratat ca putem bate pe toata lumea si vom incerca sa facem asta pana la final", a spus atacantul formatiei lui Teja

Razvan Plesca: "Nu este o tragedie daca ratam playoff-ul"



"A fost un meci reusit, spectaculos, cu multe ocazii si controverse. Ma bucur ca in aceste conditii care nu sunt prielnice fotbalului, ne-am ridicat nivelului Stelei. In sezonul regulat miza e playoff-ul, noi nu ne-am propus la inceput sa intram in playoff, nu ar fi o tragedie sa ratam playoff-ul, dar jocul nostru ne da sperante la playoff. Ma gandeam ca pe final poate se intoarce norocul si la faza noastra, iar cand am vazut ca mingea este la jucatorul nostru, dar s-a ratat, asta este", a spus Razvan Plesca dupa partida pierduta de Gaz Metan contra celor de la FCSB.

Gaz Metan ramane pe locul 5 in campionat in timp ce FCSB urca pe doi in campionat. Ivanov, Boubacar si Chamed sunt indisponibili in etapa viitoare pentru formatia lui Teja dupa cumulul de cartonase.