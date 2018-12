BREAKING NEWS | Romania debuteaza in Suedia, in preliminariile EURO 2020! UEFA a anuntat programul! Cand intalnim Spania

UEFA a stabilit programul grupei F a preliminariilor pentru EURO 2020. Romania va debuta in Suedia!

Romania va debuta in preliminariile EURO 2020 in Suedia, pe 23 martie 2019! In etapa a doua, intalnim Feroe, pe teren propriu, iar in a treia mergem in Norvegia!

Programul preliminariilor UEFA EURO 2020

23 martie 2019: Malta – Feroe, Suedia – Romania (ora 19:00), Spania – Norvegia (ora 21:45)

26 martie 2019: Malta – Spania, Norvegia – Suedia, Romania – Feroe (ora 21:45)

7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – Romania, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – Romania, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, Romania – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), Romania – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – Romania (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)