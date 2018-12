"Mi-a zis ca NU AVEM ANTRENOR!" Reactia lui MM Stoica dupa dezvaluirea EXPLOZIVA a lui Becali

Mihai Stoica a dezmintit declaratia patronului de la FCSB.

Implozie la FCSB dupa infrangerea cu CFR Cluj care o lasa la 6 puncte in spatele campioanei en-titre. Gigi Becali a anuntat plecarea lui Nicolae Dica, suparat dupa schimbarile facute in finalul partidei.

Becali l-a criticat dur pe Dica dupa partida si a dezvaluit ca inclusiv Mihai Stoica l-a criticat intr-o discutie privata pe Nicolae Dica. "Nu avem antrenor" i-ar fi spus Mihai Stoica patronului. Directorul sportiv al celor de la FCSB a negat ca ar fi afirmat asa ceva.

"Despre Nicolae Dica i-am spus mereu lui Gigi Becali ca e dedicat si lucreaza foarte bine, dar, daca jocul sufera, inseamna ca are o problema in vestiar. Asta nu se traduce in “Bai Gigi, n-avem antrenor.” Daca n-aveam antrenor, n-ajungeam in primavara europeana, nu spulberam Plzen, nu bateam Lazio" a scris Mihai Stoica pe pagina personala de Facebook.