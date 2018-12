"El mi-a dictat schimbarile, eu le-am facut pe ale mele!" Dica a dat cartile pe fata! Ce mesaj de ADIO i-a trimis lui Becali. VIDEO

FCSB - CFR Cluj 0-2 | Nicolae Dica nu mai are ce cauta la FCSB, a anuntat Becali dupa derby.

Dica a refuzat sa faca schimbarile de Becali si a fost demis de la FCSB. Becali a plecat furios de pe National Arena, dupa ce Morutan a fost schimbat cu Stan, un fundas, cand CFR avea avantaj cu 1-0, dar si un om in plus pe teren.

Dica spune ca nu regreta deciziile luate si e gata sa plece de la FCSB. Dica a mai vrut sa plece in aceasta toamna, insa a fost convins sa ramana.



"Scorul este mincinos. Ne-am creat foarte multe ocazii si n-am reusit sa marcam. Prima repriza a fost mai echilibrata, am incercat sa ducem mingea la margine, sa venim cu centrari, iar apoi a venit golul lor. Pe o centrare, Deac a marcat acel gol senzational. Am dominat repriza secunda, chiar daca am jucat in zece oameni. Cine? Patronul? Nu stiam acest lucru. Pentru schimbarile facute? Am schimbat in 3-4-2 si ne-am creat ocazii. Am fost aproape sa egalam. Se vor injumatati punctele si vor ramane trei. Vom vedea ce va fi anul viitor. Voi avea o discutie cu patronul. Veti vedea daca voi ramane", a spus Nicoale Dica, la finalul partidei cu CFR Cluj.

"El mi-a dictat schimbarile si eu le-am facut pe ale mele? Eu am gandit intr-un fel, voiam sa-l introduc pe Rusescu, am schimbat in 3-4-2, a trebuit sa fac acest lucru. Asa, in zece oameni, am reusit sa ne cream inca trei-patru ocazii de a marca si sa punem presiune pe CFR. Intelegeti ca nu a venit niciun mesaj la mine? Eu nu stau cu telefonul pe banca! Doar la Steaua se antreneaza? Am vise, nu sunt nici primul, nici ultimul antrenor care nu reuseste".

"Am vrut sa plec, dar am fost intors de mai multe persoane. E cariera mea in joc, voi incerca sa antrenez, sa pun in practica ce am invatat ca antrenor si jucator. Fotbalistii mi-au aratat ca a iesit bine atunci cand am pus in practica ce am pregatit la antrenament, si au fost destule meciuri".



DICA: "E DUREROS CE A SPUS PATRONUL"

"E dureros ce a spus patronul, e munca mea de un an si jumatate. Inainte sa vorbeasca sa se gandeasca ca am si eu o familie, oamenii vad si sufera pentru mine. Voi pleca, nu stiu daca mai putem continua in conditiile astea. Au fost momente cand am vrut sa plec, am avut si oferte, dar am vrut sa raman ca sa castig campionatul. A fost ambitia mea sa castig campionatul cu Steaua. Am ramas pentru ca am fost intors de alte persoane. Daca voi avea echipa sa antrenez, voi antrena. Daca nu, nu voi antrena, asta este."

"Mi-au aratat jucatorii care mi-au aratat atunci cand au aplicat ce am facut la antrenament a iesit bine. Si au fost multe meciuri, nu unul. Asta imi da incredere. MM n-a spus ca nu stiu sa motivez jucatorii, am vazut si eu ce a zis. N-au avut jucatorii atitudine in seara asta? Au primit doua goluri din intamplare. Stiu foarte bine sa-i motivez pe jucatori. A zis ca nu sunt carismatic? Ce sa fac? Sa stau sa hahai in vestiar? Eu nu intru in vestiar dupa meci. Nu intru foarte des, de cand m-am apucat de antrenorat am decis asta."

"Am facut si lucruri bune, am jucat in primavara europeana, am batut Lazio aici. Am facut si lucruri bune, dar se vad doar cele negative. Nu ma deranjeaza ca se vehiculeaza revenirea lui Reghecampf. Deocamdata echipa este pe locul 2. In playoff vor fi 3 puncte. Nu suntem pe locul 10, la 15 puncte de primul loc. Senzatia ca sunt alti antrenori care se invart o am de cand am venit la Steaua."