Reactia lui Tanase dupa ce s-a 'certat' cu Man pe minge! Ce a spus despre penalty-ul pe care au vrut amandoi SA IL BATA

Liderul din Liga 1 si-a consolidat pozitia cu inca o victorie, in fata lui Voluntari, pe teren propriu!

FCSB a castigat cu 2-1 meciul cu Voluntari si s-a distantat la 4, respectiv 7 puncte de CFR Cluj si Universitatea Craiova in clasament, care insa trebuie sa joace cu Hermannstadt, respectiv Viitorul.

Florin Tanase a inscris din nou, tot din penalty, ca in etapa trecuta cu Viitorul si a ajuns la un gol distanta de golgheterul Man, care a deschis scorul pe Arena Nationala. Capitanul a vorbit la finalul meciului, dedicandu-i victoria lui Mihai Pintilii, care trece prin momente delicate.

Tototdata, Tanase a comentat plecarea lui Sergiu Bus si impactul pe care il avea in atac atacantul. Intrebat despre discutia cu Man, care a cerut sa bata el penalty-ul, capitanul a raspuns transant ca a reusit sa se inteleaga cu coechipierul sau.

"Fericit pentru cele 3 puncte, e bine ca ne-am distantat momentan, asteptam pasul gresit al celor de la CFR si de la Craiova. Nu cred ca vom avea un meci usor cu Arges. Toate echipele se vor mobiliza si vor incerca sa ne incurce.

Suntem jucatori de atac multi, trebuie sa ne miscam foarte mult, sa combinam in absenta unui numar 9. Da, cu siguranta e nevoie de un numar 9, orice echipa are nevoie. Au fost momente cand Sergiu ne-a ajutat foarte mult, as vrea sa ii dedic victoria lui Mihai, trece prin niste momente grele in aceasta perioada.

Suntem amandoi desemnati sa batem, dar ne-am inteles", a spus Florin Tanase la final.

"Ne-ar ajuta un atacant!"

Darius Olaru a inceput meciul pe banca de rezerve, insa a fost introdus de Toni Petrea la pauza, in locul lui Razvan Oaida. Mijlocasul ofensiv a vorbit la finalul meciului despre decizia luata de antrenor, dar si despre plecarea lui Sergiu Bus de la echipa.

"Incercam sa ne facem jocul, sa ne facem toate meciurile si sa castigam. Am vorbit cu Mister inainte de meci, mi-a spus ca sunt multe meciuri si trebuie sa ma odihnesc in aceasta seara.

Cei care suntem in atac incercam sa ne facem jocul, poate ne-ar ajuta un atacant, un numar 9 clasic, dar ramane de vazut in continuare", a spus Darius Olaru la finalul meciului.