"Bat eu? Bat?" "Da, ba, mingea-ncoa!" :)) Moment genial intre Man si Tanase! Amandoi au vrut sa bata penalty-ul! Cum s-a terminat totul

Man si Tanase au oferit unul dintre cele mai tari momente ale meciului dintre FCSB si FC Voluntari.

Tanase a scos un penalty in minutul 70. Desi el e cel desemnat sa execute loviturile de la 11 metri la FCSB, Man s-a repezit sa ia el mingea in mana, in speranta ca-si va mai adauga un punct in clasamentul marcatorilor.

Golgeterul FCSB (14 reusite) a inteles initial ca Petrea e de acord ca el sa bata, insa ierarhiile s-au restabilit repede. Tanase a venit si a preluat balonul, spre nemultumirea colegului sau, care a dat pana la urma drumul mingii. Dialogul dintre Man si Tanase si gesturile facute catre banca au fost surprinse de camere si au starnit zambete printre coechipieri.

Cu penalty-ul transformat in minutul 71, Tanase a ajuns la 13 goluri in acest sezon.