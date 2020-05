Mesajul SUPERB al lui Gica Hagi pentru Anghel Iordanescu! 'Tata Puiu' implineste 70 de ani! Ce i-a urat Hagi

Fostul selectioner Anghel Iordanescu implineste astazi 70 de ani.

Anghel Iordanescu implineste astazi 70 de ani si are in spate o cariera incredibila, atat ca jucator, cat si ca antrenor. Astazi sarbatoreste in izolare printre amintirile adunate de-a lungul vietii.

Gica Hagi a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Tata Puiu si se mandreste ca avem asemenea oameni in fotbalul romanesc. "Are de toate, familie frumoasa, nepoti, amintiri senzationale, o cariera formidabila. Ii urez sanatate, sa fie linistit si sa-l vad mai des la stadion. Nea Puiu, haideti inapoi in fotbal.", a fost mesajul lui Gica Hagi conform GSP.ro.

"Noi, cei care suntem activi acum, avem nevoie de dumneavoastra, de nea Mircea Lucescu, de nea Imi, de nea Cornel Dinu. Sa va vedem in preajma noastra, sa ne vorbiti, sa ne sfatuiti. Cine trece de 70 de ani nu mai vorbeste urmarind un interes anume, asa ca orice gand si vorba spusa ne-ar fi de mare ajutor, ne-ati motiva fantastic.", a incheiat Hagi.

Anghel Iordanescu a antrenat ultima data in 2016, atunci cand a condus nationala Romaniei la Campionatul European. Romania a incheiat atunci grupa pe ultimul loc, cu un singur punct, dupa egalul cu Elvetia, scor 1-1. Celelalte doua meciuri au fost pierdute impotriva Frantei, respectiv Albaniei.