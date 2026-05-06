Mihai Stoica a îngropat securea războiului: ”Așa am simțit, asta am făcut!”

Mihai Stoica a vorbit despre momentul în care FCSB va avea un nou antrenor pe bancă și a părut destul de rezervat când a venit vorba despre revenirea lui Elias Charalambous, care a refuzat deja o propunere din partea lui FCSB.

”Nicio noutate la noi despre antrenor. Deci e foarte clar că Gigi, când va intra în ultima săptămână, în săptămâna premergătoare în numirii antrenorului, pentru că suntem obligați să facem asta, va vorbi cu Elias Charalambous.

Repet și eu ce a spus Gigi, dacă Elias alege să nu-l ajute când îi cere cu foc să-l ajute, înseamnă că nu e prietenia care se pretinde a fi. A spus foarte clar. Și eu l-am sunat și m-a refuzat. Adică de mine a trecut. Din moment ce l-am sunat și l-am rugat… Rămâne de văzut dacă e frăție sau nu. Fiecare își alege pașii, eu privesc doar în față, nu mă uit în spate deloc”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că s-a împăcat și cu Mihai Pintilii, fostul partener al lui Elias Charalambous, cu care a avut o relație tensionată în ultimele săptămâni.

”Am să divulg un secret. Sâmbătă seara eram într-o localitate dintr-o țară vecină Franței. Și, arborând steagul alb, i-am scris lui Mihai Doru Pintilii. Și a rămas ca următoarea deplasare pe care o efectuez, să mergem împreună, să ne uităm după jucători. Așa am simțit, asta am făcut. Deci e pace. Nu a fost război, dar au fost niște declarații beligerante”, a adăugat oficialul de la FCSB.