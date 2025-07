Otto Hindrich, portarul celor de la CFR Cluj, a avut parte de emoții în meciul cu Paksi.

Otto Hindrich: ”Sunt sigur că nu va fi simplu, dar cred că putem câștiga!”

Goalkeeper-ul a acuzat probleme după ce a fost lovit de un adversar, însă Hindrich spune că se simte bine.

Chiar dacă recunoaște că CFR Cluj putea obține victoria pe terenul lui Paksi, Hindrich susține că este bun și rezultatul de egalitate, mai ales că returul se dispută în Gruia. Totuși, portarul lui CFR Cluj a mărturisit că nu se așteaptă la un meci ușor în returul cu Paksi.

”Sunt în regulă, chestiile astea fac parte din joc. Am avut ceva probleme, dar sunt bine. Se putea mai mult în seara asta, dar e bine că nu am pierdut, am făcut 0-0. A fost un meci de luptă și ne pregătim pentru meciul retur. Sunt sigur că nu va fi simplu, dar cred că putem câștiga, trebuie să câștigăm, avem toate șansele. Vrem într-o grupă, ăsta e obiectivul”, a spus Otto Hindrich la finalul jocului.