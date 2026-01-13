Ioan Varga a condiționat despărțirea de Hindrich de găsirea unui înlocuitor de valoare apropiată, iar soluția a venit rapid din Serie A. Popa, în vârstă de 25 de ani, revine sub comanda ardelenilor de data aceasta sub formă de transfer definitiv, după ce în stagiunea precedentă a mai activat în Gruia ca jucător împrumutat.



„Pleacă (n.r. - Otto Hindrich) doar dacă găsim o variantă bună. Nu mă las fără portar”, le-a transmis Ioan Varga apropiaților săi, potrivit ProSport, înainte de a definitiva mutarea.



Mutare definitivă de la Torino



Mihai Popa ajunge la Cluj într-un moment în care situația sa la Torino era una complicată, acesta fiind rezervă la toate partidele din actualul sezon, fără să bifeze însă vreun minut pe teren. Contractul portarului cu Torino expira în vara acestui an, fapt ce a facilitat negocierile pentru o mutare definitivă.



Popa, care are o înălțime de 1,90 m, a mai trecut în carieră pe la echipe precum Astra Giurgiu, FC Voluntari sau FC Rapid. Deși în perioada petrecută anterior la CFR a jucat în 13 partide și evoluțiile sale au fost atunci sub așteptări, oficialii mizează acum pe experiența sa pentru a securiza poarta.

