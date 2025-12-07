VIDEO Otto Hindrich, după ce a scos 10 goluri cu Craiova: nota primită și ce a declarat portarul lui CFR Cluj

Otto Hindrich, după ce a scos 10 goluri cu Craiova: nota primită și ce a declarat portarul lui CFR Cluj Superliga
Ardelenii au scos un egal pe terenul Craiovei grație prestației tânărului goalkeeper.

CFR ClujUniversitatea CraiovaSuperligaSofascoreotto hindrich
Otto Hindrich a apărat impecabil în meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1 din Superligă.

Oltenii au irosit o sumedenie de ocazii uriașe, iar goalkeeper-ul de 23 de ani al ardelenilor a scos ca la handbal 10 din cele 11 șuturi periculoase trimise pe spațiul porții!

Sofascore i-a dat nota 9.0 și, bineînțeles, l-a desemnat pe Hindrich omul meciului.

”11 șuturi au avut pe spațiul porții? Înseamnă că am scos 10, păcat că am primit golul!

Un punct care contează foarte mult pentru moralul nostru, din păcate nu și pentru clasament...

Am fost puternici, am revenit, acum mergem înainte. Trebuie să fim mai constanți, mai calmi, mai adunați la minte, și apoi putem vorbi de un nou început.

Până când matematic mai avem șanse la play-off, noi trebuie să luptăm în fiecare meci”, a spus la final Otto Hindrich, la microfonul Prima Sport.

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Anca Alexandrescu, după rezultatele exit-poll: „Să așteptăm numărătoarea voturilor”. Simion: „Alegem să ne purtăm democratic”
