Oltenii au irosit o sumedenie de ocazii uriașe , iar goalkeeper-ul de 23 de ani al ardelenilor a scos ca la handbal 10 din cele 11 șuturi periculoase trimise pe spațiul porții!

”11 șuturi au avut pe spațiul porții? Înseamnă că am scos 10, păcat că am primit golul!

Un punct care contează foarte mult pentru moralul nostru, din păcate nu și pentru clasament...

Am fost puternici, am revenit, acum mergem înainte. Trebuie să fim mai constanți, mai calmi, mai adunați la minte, și apoi putem vorbi de un nou început.

Până când matematic mai avem șanse la play-off, noi trebuie să luptăm în fiecare meci”, a spus la final Otto Hindrich, la microfonul Prima Sport.

