Legenda Rapidului îi dă dreptate lui Dan Nistor și îl face praf pe Dobre: „E arogant și individualist”

Alexandru Hațieganu
O legendă a Rapidului i-a desființat pe elevii lui Costel Gâlcă după înfrângerea din Giulești împotriva Universității Cluj (1-2). 

Iosif Damaschin (62 de ani), golgheter al Rapidului în anii '80, s-a arătat indignat de faptul că Dan Nistor a spus că elevii lui Costel Gâlcă își bat joc de propriul club, după cum s-au prezentat la meciul cu Universitatea Cluj. 

Iosif Damaschin pune tunurile pe rapidiști

Damaschin a afirmat că un adversar este cel care își dă cel mai bine seama din teren de cum pun osul rivalii săi, fiind de partea decarului Universității Cluj, care a susținut că giuleștenii au o atitudine inacceptabilă raportat la salariile lor. 

„Această lipsă de constanță, nu doar între anumite perioade competiționale, ci chiar și pe parcursul aceluiași joc! Și mă mai miră să constat că, deși suntem în plin sezon, foarte mulți jucători sunt ieșiți din formă. Rapid nu reușește să pună presiune pe adversar nici acasă.

Atacanții, care ar trebui să dea tonul, sunt prea relaxați. De ce?! Nu înțeleg fiindcă nu au niciun motiv. Și dacă joci așa, echipele din play-off te taxează, că sunt valoroase.

Păi, am ajuns să spună un adversar, Dan Nistor, că la ce salarii și condiții sunt la Rapid el simte că jucătorii lui Gâlcă își bat joc de club?! Păi, adversarul te simte cel mai bine în teren și vede că nu pui osul. Nu se poate așa ceva!”, a tunat Iosif Damaschin, conform gsp.ro

Dobre și Paraschiv, făcuți praf

Ulterior, Damaschin l-a numit pe Alexandru Dobre arogant și individualist. Nici Daniel Paraschiv nu a scăpat de critica legendei din Giulești. 

„În toamna trecută așteptam să vină cineva să-i facă concurență lui Koljic. L-au adus pe Paraschiv, dar uite că nu s-a lipit, nu s-a conectat la echipă. Nu are joc de cap, iar în fața porții irosește prea ușor ocaziile.

A avut una, la trei metri, ușor lateral și a dat-o mult peste. Poarta aia are 7 metri, te uiți, te orientezi, nu ai voie să ai o asemenea finalizare! Iar Koljic e din ce în ce mai depășit, nu doar că nu are realizări, dar nici nu-și creează situații.

Dobre, căpitanul, poartă banderola, dar de câteva partide a dispărut și el din joc. Mie nu mi-a plăcut niciodată prea mult, mi se pare că e arogant și individualist. Până acum, recunosc, a avut cifre, a marcat destul de mult.

Dar a scăzut rău ca randament, ca implicare. Nu-l văd căpitanul ăla care să adune echipa în jurul lui, care să dea tonul la presing, la presiune asupra adversarului, la capitolul ofensiv. Doar cu Petrila, singurul care mai mișcă, mai aleargă, mai scoate om din joc, nu ai cum să ai pretenții cu o echipă ca U Cluj. Și nici la titlu!", a adăugat Iosif Damaschin.

Borza și Moruțan, taxați și ei

Damaschin s-a arătat nemulțumit și de Olimpiu Moruțan, fotbalistul care trebuia să lege mijlocul terenului pentru Rapid. 

Legendarul golgheter din Giulești a catalogat, de asemenea, evoluția lui Andrei Borza contra Universității Cluj ca fiind dezamăgitoare.  

„Nu reușește să lege jocul. Nici nu e poziția aia a lui, în dreapta. Poate că era mai nimerit să joace în spatele vârfului.

Așa, acolo e mai mult travaliu, trebuie să mai și cobori, să mai recuperezi, să mai dai o pasă decisivă, să fii mereu în joc. Nu știu de ce, dar este foarte moale în dueluri, parcă nu este bine pregătit fizic. Și are deja ceva timp de când a venit la echipă! Dar nici el n-a adus acel plus de care era nevoie.

Și în defensivă am fost dezamăgit, mai ales de Borza. Păi, ce, a ajuns la echipa națională și gata?! Dacă alergi în 2/4, normal că adversarul direct te depășește constant.

Nu putea să alerge! Păi, ce i-a făcut Stanojev, nu-mi venea să cred! Iar în play-off nu-ți dă nimeni nicio șansă cu atitudinea asta. Și te întorci la vorbele lui Nistor!", a conchis Iosif Damaschin. 

Reacția lui Dan Nistor după Rapid - „U” Cluj 1-2

„U” Cluj a învins-o pe Rapid în deplasare, scor 2-1, iar Dan Nistor a taxat atitudinea adversarilor.

„U” s-a impus duminică seara pe terenul celor de la Rapid, într-un meci contând pentru etapa a treia a play-off-ului Superligii. Gazdele au intrat în avantaj la pauză prin reușita lui Cătălin Vulturar, însă Oucasse Mendy a întors rezultatul în repriza secundă printr-o dublă, ajutat de pasele livrate de Dino Mikanovic și Jug Stanojev.

La finalul meciului, Dan Nistor a lăudat parcursul excelent al echipei sale, a criticat atitudinea superficială a adversarilor de la Rapid și și-a explicat reacția nervoasă din momentul înlocuirii sale de pe teren.

„Ne bucurăm foarte mult că am câștigat aceste trei puncte. Era important să câștigăm aici. Avem o serie de nouă victorii consecutive. Avem trei din trei în acest play-off, cred eu că suntem pe drumul cel bun.

Se mai întâmplă și astfel de lucruri (n.r. - fără șut pe poartă în prima repriză). Poate am intrat și puțin relaxați, ținând cont de istoricul nostru aici pe Giulești.

Îmi povestea un prieten aici, nu pot să-i dau numele, la ce salarii au și la ce bani se bagă, îmi pare că... uinii jucători își bat joc de club, așa mi se pare. Am o vârstă, pot să vorbesc despre lucrurile astea, dar nu îmi plac. Superficiali, așa, din punctul meu de vedere... dar pe noi ne-a ajutat acest lucru.

Vă dați seama că nu mi-a picat bine. Nu am 20 de ani. Am venit direct la vestiar, nu am salutat pe nimeni... orice jucător la vârsta mea făcea la fel și cred că nu are nimeni de ce să fie supărat pe mine. E decizia antrenorului și trebuie să o respect, indiferent că vreau sau că nu vreau. Vedem ce se va întâmpla pe viitor. Nu am avut timp să discut cu dânsul, pentru că a mers să-l salute pe domnul Costel Gâlcă, pentru că așa e frumos.

Suntem toți alături de dânsul (n.r. - Mircea Lucescu), de familia dânsului, sperăm să se facă bine. Am auzit că e într-o stare destul de gravă din păcate”, a spus Dan Nistor, la finalul meciului.

„U” Cluj este pe val

„U” a ajuns la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Rapid a pierdut ultimele sale două meciuri.

În sezonul regulat, meciul direct de la Cluj-Napoca s-a terminat la egalitate (0-0), iar „U” a câştigat în Giuleşti cu 2-0.

În total, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 103 ori, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, de 42 ori au câştigat ardelenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.

Cu Rapid gazdă bilanţul este de 52 de jocuri, 31 de victorii Rapid, 5 remize şi 16 succese „U” Cluj.

