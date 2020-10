Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj dupa ce a fost testat din nou pozitiv cu noul coronavirus! Cand poate reveni pe teren

Cristiano Ronaldo a fost depistat la nationala Portugaliei cu noul coronavirus.

Starul lusitan a lipsit deja de la primul meci al lui Juventus din grupele Champions League si spera ca va fi apt pentru duel cu Messi de miercurea viitoare. Testul efectuat de Cristiano miercuri a fost tot pozitiv.

Dupa ce a primit rezultatul testului CR7 a postat un mesaj motivational pe retelele de socializare. "Lasa-ti increderea sa vorbeasca", a adaugat portughezul in descrierea fotografiei in care si-a afisat noul look

Pentru a fi respectat protocolul impus de UEFA, si pentru ca Ronaldo sa poata fi inclus in lotul pentru partida cu Barca, era necesar ca fotbalistul portughez sa fie negativ la acest test. Lucrul acest nu s-a intamplat, iar starul portughez va absenta de la super duelul cu Lionel Messi de miercuri.

Intrucat protocolul din Italia nu este atat de strict precum cel impus de UEFA, in cazul in care rezultatul testului va fi negativ, Ronaldo va putea evolua in weekend contra lui Hellas Verona in etapa a 5-a din Serie A.